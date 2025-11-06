Los estudiantes de Medicina se unen a la huelga nacional contra el Estatuto Marco con paros académicos

Archivo - Imagen de archivo de manifestantes que portan pancartas durante una manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha anunciado este jueves que se sumará, mediante paros académicos, a la huelga nacional de profesionales médicos convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que se celebrará del 9 al 12 de diciembre en protesta contra el borrador de modificaciones del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

A través de un comunicado, la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Teresa Serrano, ha señalado que la profesión médica atraviesa una situación "crítica". Además, ha asegurado que el estudiantado de Medicina ha mostrado su rechazo "categórico" a las modificaciones propuestas por el Ministerio.

"Como futuros médicos, directamente afectados por las decisiones que se tomen hoy, consideramos fundamental unirnos a esta lucha y ser escuchados. Por ello, creemos imprescindible que el estudiantado de Medicina tenga la posibilidad de participar en las concentraciones y movilizaciones convocadas estos días sin que ello suponga perjuicio alguno en su ámbito académico", detalla la representante de los estudiantes.

Por ello, desde el CEEM animan a las delegaciones de estudiantes y consejos de estudiantes de todas las facultades donde se curse el Grado en Medicina en España a convocar un paro académico de un día de duración para el día 9 de diciembre o de cuatro días de duración desde el 9 hasta el 12 de diciembre, coincidiendo con la huelga convocada.

"Asimismo, instamos a los equipos decanales de dichas Facultades a apoyar las movilizaciones de su estudiantado y las convocatorias de paro académico. Luchemos desde las Facultades por el futuro de la Medicina", finaliza el comunicado.

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado para el próximo 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid, así como cuatro jornadas de huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, para mostrar su rechazo unánime al borrador del Estatuto Marco.