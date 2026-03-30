Los Estados miembros de la OMS prorrogan las negociaciones sobre el sistema de patógenos del Acuerdo de Pandemias

Archivo - El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado la prórroga de las negociaciones sobre el anexo de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) del Acuerdo sobre Pandemias, de forma que las conversaciones se reanudarán del 27 de abril al 1 de mayo para llegar a un acuerdo antes de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo.

Según ha informado la OMS en un comunicado, la decisión de continuar las negociaciones refleja el compromiso de los Estados miembros con el sistema de acceso a patógenos, que permitirá que los países identifiquen rápidamente patógenos con potencial pandémico y compartan información para desarrollar pruebas diagnósticas y tratamientos que, luego, se distribuyan de manera equitativa.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado de "fundamental" este anexo. "Insto a todas las delegaciones a creer en el poder de la confianza: confianza mutua, confianza en nuestras instituciones y en nuestra capacidad compartida para superar las diferencias en aras del bien común, la solidaridad y la equidad", ha señalado.

El copresidente de la Mesa del Grupo de Trabajo Internacional y embajador de Brasil, Tovar da Silva Nunes, ha subrayado que los negociadores de los Estados miembros "están trabajando intensamente" para disponer de un anexo "ambicioso y equitativo" para su adopción en la Asamblea Mundial de la Salud.

Las reuniones de los Estados miembros durante la semana permitieron abordar cuestiones críticas, como la definición y distribución de los beneficios derivados del intercambio de patógenos, la naturaleza de los acuerdos contractuales que sustentan el sistema PABS y las cuestiones de gobernanza necesarias para garantizar que el sistema funcione de manera eficaz, transparente y en beneficio del interés público.

Los Estados miembros reconocieron la colaboración constructiva realizada hasta la fecha, si bien admitieron que se necesita más tiempo para superar las diferencias restantes, finalizar el texto y presentar el resultado a la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la solidaridad, el multilateralismo y el objetivo común de lograr un mundo más seguro y equitativo ante futuras pandemias.