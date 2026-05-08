La especialización enfermera es "imprescindible" ante el aumento de la cronicidad y el envejecimiento

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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Cuidados Paliativos de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas, Antonio Ramos, ha destacado que la formación especializada en enfermería se ha vuelto "imprescindible" ante el aumento de la cronicidad, el envejecimiento de la población y la complejidad de los casos.

"La atención a la cronicidad y los cuidados paliativos requieren profesionales con una sólida base científica, pero también con una profunda capacitación ética, comunicativa y humana (...). La forma en la que acompañamos al final de la vida habla de qué tipo de sistema sanitario y de sociedad queremos ser", ha señalado en el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora el próximo martes 12 de mayo.

Con motivo de esta fecha, los centros de San Juan de Dios en Madrid han querido poner en valor el trabajo de estas profesionales, presentes en cada etapa del proceso asistencial y con un impacto especialmente relevante en los colectivos más vulnerables y momentos de mayor fragilidad.

"Enfermeras y enfermeros somos, muchas veces, el primer sostén emocional y clínico del paciente y su entorno. Nuestro trabajo es estar, comprender y actuar con rigor y humanidad", ha explicado el director de Enfermería en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos y en la Clínica Nuestra Señora de la Paz, Pablo Plaza.

En el ámbito de los cuidados paliativos, han destacado que la labor enfermera se vuelve aún más importante, ya que no se limita al control de síntomas, sino que también acompaña a pacientes y familias para ofrecer confort, respecto y dignidad.

PONER SIEMPRE A LA PERSONA EN EL CENTRO

"Cuidar es estar, observar y anticiparse. A veces, significa prevenir una herida; otras, simplemente acompañar. Pero siempre implica poner a la persona en el centro", ha apuntado la responsable de enfermería del Hospital Fundación Instituto San José, María Arroyo.

En contextos de atención aguda, como la que ofrece el Hospital Universitario San Rafael, la enfermería contribuye a ofrecer una respuesta ágil y coordinada, orientada a la recuperación del paciente y a su vuelta segura al entorno familiar. "La enfermería no solo interviene desde el conocimiento clínico, sino que garantiza una atención continua en la que el paciente y su entorno se sienten acompañados en todo momento", ha precisado su director de Enfermería, Emilio Borja Escribano.

Desde la Clínica Nuestra Señora de la Paz, también han destacado el trabajo que realizan las enfermeras que atienden la salud mental infanto-juvenil y adicciones, un entorno en el que la incorporación de profesionales con competencias avanzadas en intervención con menores, prevención de crisis, manejo de patología dual y acompañamiento familiar facilita la detección temprana, la continuidad terapéutica y la seguridad del paciente.

En esta línea, desde el Albergue de San Juan de Dios y el Centro de Acogida de Santa María de la Paz han puesto de relieve la importancia de intervenciones dirigidas en casos de mayor vulnerabilidad, proporcionando, por ejemplo, educación en salud y prevención, control de enfermedades crónicas como la diabetes o la inmunización frente a enfermedades como la gripe, el tétanos o la hepatitis A.

En la antesala del Día Internacional de la Enfermera, los centros de San Juan de Dios en Madrid han subrayado que, desde los cuidados paliativos a la atención en salud mental, desde la discapacidad a las personas mayores, entre otros colectivos, las enfermeras "son esenciales" cuando se habla de vulnerabilidad.