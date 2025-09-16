Especialistas de Catalunya y Baleares valoran "muy favorablemente" la reforma de la Ley del Tabaco

Archivo - Cigarillo en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCiBE), de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha valorado "muy favorablemente" la aprobación del anteproyecto de modificación de la Ley del Tabaco por parte del Gobierno.

La institución espera que la regla se apruebe próximamente "con el consenso social y político que merece", y defienden que incorpore medidas como el incremento del precio y el empaquetado neutro del tabaco, según recoge en un comunicado de este martes.

También abogan por la prohibición de fumar en los automóviles, que junto a las demás medidas consideran "urgente y necesaria", y que ya han implantado muchos países de Europa y el resto del mundo.

La SSPCiBE ha recordado que, a pesar del impacto "favorable" de las políticas de prevención y control del tabaquismo, cada año mueren en Catalunya cerca de 10.000 personas por enfermedades causadas por el consumo y la exposición involuntaria al humo del tabaco, y el porcentaje de personas adultas que fuman se sitúa en el 21,4%.

Además, alerta de que el consumo de nuevos productos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos, ha crecido de forma "extraordinaria" entre la población adolescentes, lo que facilita la progresió hacia el consumo de tabaco.