España presenta la candidatura de María Neira para dirigir la OMS

Archivo - Imagen de archivo de la doctora María Neira. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ha presentado oficialmente la candidatura de la doctora María Neira para dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que este jueves haya finalizado el plazo para optar a suceder al actual director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La noticia ha sido adelantada por el medio especializado 'Health Policy Watch', que destaca que la candidatura de Neira presenta un enfoque centrado en la prevención primaria y en los riesgos para la salud vinculados al cambio climático.

Antes de la nominación de Neira, una coalición formada por más de 100 grupos de la sociedad civil había solicitado al Gobierno español que respaldara su candidatura, argumentando que su experiencia técnica resulta fundamental para hacer frente a las olas de calor extremo y a los riesgos para la salud ambiental en las comunidades vulnerables.

La coalición había sido promovida por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y el doctor Carlos Ferreyra, de Climate, Life and Health International.

De este modo, Neira se convierte en la quinta candidata a dirigir la OMS, junto al doctor Hans Kluge, de Bélgica; la doctora Hanan Balkhy, de Arabia Saudí; la doctora Hanan Al-Kuwari, de Qatar, y el doctor Budi Gunadi Sadikin, de Indonesia.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y con una maestría en Salud Pública por la Université Pierre et Marie Curie de París (Francia), se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Descartes y, posteriormente, en Nutrición en el Conservatoire National d'Arts et Métiers, también en París.

En su trayectoria destaca su labor como directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cargo que ocupó durante dos décadas.

Tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas este jueves, los aspirantes comparecerán ante los Estados miembros en el primer foro de candidatos en directo, que tendrá lugar en noviembre. Posteriormente, a principios de 2027, el Consejo Ejecutivo de la OMS seleccionará una lista reducida de hasta tres finalistas, antes de que la Asamblea Mundial de la Salud emita el voto decisivo en mayo.