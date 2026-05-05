España negocia el retorno de los pasajeros del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias

El epidemiólogo Fernando Simón, durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La Ley General de Sanidad de 1986, impulsad- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado que se está negociando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero afectado por hantavirus en Canarias.

"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Países Bajos. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas", ha señalado en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.

En cualquier caso, ha recordado que el crucero saldrá de Cabo Verde "sin casos", ya que serán evacuados los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido y, por lo tanto, "a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie".

En el caso de que, por el camino, alguno de los pasajeros se ponga enfermo, "obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios", ha señalado el director del CCAES, quien ha destacado que "afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo".

No obstante, en cuanto al protocolo que debería seguir España si el crucero acaba llegando a las islas Canarias, ha explicado que en España existen mecanismos sanitarios para la acogida en puertos y aeropuertos, que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio, junto con las delegaciones del Gobierno.

"Los puertos y aeropuertos, en principio, son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas", ha explicado, reiterando que, "ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos"; y, en este caso, "Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros".