En España, la frecuencia de los incidentes con daños en Atención Primaria está en torno al 1,2%

En España, la frecuencia de efectos adversos e incidentes con daño está en torno al 1,2 por ciento de pacientes que acuden a Atención Primaria, ha apuntado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, quien ha señalado qque se trata de "unas cifras bajas" que prueban la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, "predominan los de carácter leve", lo que pone de relieve que la práctica sanitaria en AP es "razonablemente segura" en España, ha explicado este martes, dentro de la jornada 'Compartiendo prácticas seguras en el Sistema Nacional de Salud', donde ha apostado por "seguir trabajando ya que 7 de cada 10 eventos adversos registrados se consideran evitables".

Con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial de la Seguridad del Paciente', ha incidido en la importancia de seguir mejorando la seguridad del paciente porque "sin seguridad, no hay calidad", y ha añadido que "la seguridad del paciente es una dimensión de la calidad asistencial transversal a todas las políticas y programas de salud", desde a la Atención Hospitalaria como a la Atención Primaria y ambulatoria y la Atención Domiciliaria.

En esta línea se desarrolla la Estrategia de Seguridad del Paciente que el Ministerio lleva a acabo desde 2005 en colaboración con las administraciones autonómicas, las asociaciones científicas y las asociaciones de pacientes. Sin embargo, Carcedo ha apuntado que "todavía existe gran variabilidad en la implementación de estos proyectos en función de las comunidades autónomas", es decir, "en función del nivel de implicación de los responsables de los centros, los resultados pueden ser más o menos intensos", por lo que es necesaria una mayor cohesión "para que estas diferencias no se produzcan".

Identificar y retirar de la práctica clínica intervenciones sanitarias innecesarias, así como la conciliación de la mediación en la Atención Primaria son dos de las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad, ha explicado Carcedo. Así, se está trabajando para profundizar en "elementos esenciales para mejorar la seguridad del paciente como son identificar y retirar de la práctica clínica intervenciones sanitarias innecesarias, que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias así como en la conciliación de la mediación".

La ministra de Sanidad en funciones, que ha estado acompañada por el secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco y la subdirectora general de Calidad e Innovación, Yolanda Agra, ha insistido en que "debemos impulsar políticas de calidad que garanticen la seguridad de la atención sanitaria porque sin seguridad no hay calidad".

En este sentido, Carcedo ha resaltado la importancia del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) para concienciar a la población sobre la importancia de adquirir medicamentos solo en caso necesario con el fin de evitar efectos adversos y la resistencia a los mismos. Y entre otros éxitos de la estrategia, ha destacado la reducción de las tasas de infecciones en unidades de pacientes críticos, los llamados proyectos 'zero' en las UCIs españolas, que han conseguido reducir las tasas de neumonías asociadas a la ventilación mecánicas.

Carcedo también ha recordado acciones preventivas como las recomendaciones de la higiene de manos que se vienen desarrollando con las comunidades autónomas desde 2008 y cuyo dato de adherencia a nivel global está alrededor del 45%.