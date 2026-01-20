ERC reclama al Gobierno el pago inmediato de las ayudas a las personas con ELA

Archivo - El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). El BNG propone en el Congreso reducir la jornada laboral máxima legal en España de 40 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este lunes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir el abono inmediato de las ayudas previstas a la Ley 3/2024, de 30 de octubre, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Los republicanos denuncian los "graves retrasos" en la aplicación efectiva de una ley aprobada para garantizar apoyo económico y asistencial a los enfermos y a sus familias, una situación que está agraviando todavía más las dificultades que ya sufren.

Entre las preguntas registradas, se consulta al Ejecutivo por el importe total destinado al despliegue de la Ley ELA, y por cuál es la parte que se ha transferido a las comunidades autónomas; por cuál es el grado de ejecución real de los recursos previstos por el RDL 11/2025 destinados al despliegue de la Ley ELA, y si cConsidera el Gobierno que la dotación económica actual es suficiente para garantizar una atención digna, continuada e integral en todas las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad.

Asimismo, por las medidas que prevé el Gobierno para reforzar la asistencia personal y los cuidados intensivos previstos en la Ley ELA. Y finaliza consultando al Gobierno si va a revisar o incrementar la dotación económica destinada a la Ley ELA, "teniendo en cuenta las demandas expresadas por las organizaciones de pacientes y la realidad de los costes asociados a los cuidados intensivas".

En este sentido, el diputado Jordi Salvador alerta que "una parte significativa de las personas con ELA todavía no acceden de manera real a las ayudas previstas", a pesar de haber pasado más de un año desde la aprobación de la norma.

Finalmente, ERC recuerda que la Ley ELA fue aprobada con un amplio consenso social y político, fruto de la movilización sostenida de pacientes, familias y entidades sociales, y subraya que "es imprescindible garantizar la financiación necesaria para que la asistencia personal y los cuidados intensivos sean una realidad inmediata".