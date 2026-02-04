ERC pregunta al Gobierno en el Congreso por la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave

Archivo - Imagen de recurso de un niño con cáncer. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrado en el Congreso de los Diputados una bateria de preguntas dirigidas al Gobierno en las que expresa su preocupación por el cumplimiento efectivo de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).

Esta prestación tiene como finalidad permitir que los progenitores puedan atender de manera directa, continua y permanente a sus hijos cuando concurren situaciones de especial gravedad, sin que ello suponga una pérdida irreversible de derechos laborales y económicos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ERC subraya que la CUME es un instrumento de protección social. Sin embargo, a través de la Asociación de Familias en CUME (ASFACUME), ha conocido la experiencia de numerosas familias, que indican que en muchos casos la aplicación de esta prestación no cumple con su finalidad.

De este modo, denuncia situaciones como interpretaciones restrictivas, exigencias documentales no previstas legalmente, criterios dispares entre mutuas colaboradoras ante supuestos idénticos y decisiones de suspensión o extinción de la prestación sin una resolución administrativa motivada.

Además, asegura que no solo afectan a la estabilidad económica de las familias, sino que inciden directamente en la calidad de los cuidados que reciben los menores con enfermedades graves, crónicas o discapacidades severas. También ha constatado que la normativa vigente no se adapta a la diversidad real de patologías, a la evolución clínica de los menores ni a las distintas realidades familiares y laborales.

CASOS REALES

Por todo ello, y a partir de casos reales de familias afectadas, ERC ha lanzado una serie de preguntas al Gobierno para ser respondidas por escrito. Así, el Grupo se pregunta qué ocurrirá con una mujer de 58 años, que ha cuidado exclusivamente de su hijo Juan, cuando este cumpla 26 años y siga necesitando atención continua, pero ella deba reincorporarse al trabajo.

También plantea otros casos reales, como el de una madre que ve suspendida la prestación porque la mutua considera que su hija de 13 años con diabetes tipo 1 ya ha tenido tiempo suficiente para adiestrarse en sus autocuidados.

Asimismo, informa sobre la situación de una niña de 6 años que padece enterocolitis necrotizante y que la mutua extingue la prestación alegando que la menor ya está recuperada. Al igual que en el caso de una madre de una hija con cardiopatía congénita, que requiere cuidados directos, continuos y permanentes de por vida, y que recibe comentarios de la mutua cuestionando la prestación.