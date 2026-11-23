Archivo - Laboratorio estudiando la genética del coronavirus. - JANIECBROS/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad del sistema sanitario y la innovación no son objetivos contrapuestos, según un informe de EY, con el patrocinio de Boehringer Ingelheim, que concluye que un entorno regulatorio 'proinnovación' permitiría aportar en España hasta 400.000 millones de euros adicionales al PIB de cara a 2035 (alcanzando 1,7 billones de euros frente a los 1,3 billones proyectados en un escenario 'contra innovación'), al tiempo que elevaría la tasa de empleo nacional en 10 puntos porcentuales (situándose en el 61% frente al 51%).

La consultora EY ha publicado 'Innovation at a Crossroads', un informe que evalúa diversos países como Francia, Alemania, Italia, Polonia y España, así como las políticas a escala comunitaria, y los compara con Canadá, Japón y el Reino Unido. En el destaca que la inversión en I+D depende de marcos de fijación de precios predecibles, una sólida protección de la propiedad intelectual y una regulación eficiente.

Así, afirma que la innovación farmacéutica puede contribuir a reducir los costes sanitarios futuros, por lo que debe considerarse una inversión a largo plazo y no un mero gasto. Bajo esta misma lógica de eficiencia, señala que "en España el uso de terapias avanzadas permitiría ahorrar 17.000 millones de euros en costes sanitarios al evitar 380.000 jornadas de hospitalización al año".

En cuanto a la autonomía estratégica, recomienda establecer las condiciones idóneas para propiciar el lanzamiento de nuevos fármacos en Europa, a su juicio esto es "resulta fundamental "para que los ciudadanos europeos se beneficien de la innovación médica más avanzada. "La I+D y la capacidad de producción local ya no bastan si no van acompañados de un entorno comercial que retenga, escale y ponga a disposición la innovación en el propio territorio", advierte.

En España, la adopción de vías regulatorias más ágiles en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), marcos de financiación predecibles que reconozcan el valor terapéutico y el impulso a la estrategia de la industria farmacéutica permitirían incrementar más de un 35% los ensayos clínicos anuales para 2035, sumando 1.628 ensayos clínicos adicionales al año (hasta alcanzar los 6.263 frente a los 4.635 del escenario 'contra innovación'), "lo que afianzaría la capacidad del país para retener proyectos biomédicos y acelerar el acceso a los tratamientos", señalan.

El informe destaca que un enfoque coordinado, que alinee las políticas sanitaria, industrial, económica y de innovación, requiere de los siguientes pilares: marcos de fijación de precios predecibles y transparentes, una protección sólida y fiable de la propiedad intelectual, y vías regulatorias ágiles y eficientes.

"Las innovaciones farmacéuticas no deben considerarse un simple coste para los sistemas de salud. La I+D nos permite prevenir enfermedades, reducir las estancias hospitalarias y mantener la productividad de las economías. Este informe demuestra que la sostenibilidad del sistema y la innovación no son objetivos contrapuestos, sino metas que deben abordarse de manera conjunta", ha señalado Shashank Deshpande, presidente de la Junta Directiva de Boehringer Ingelheim.

En España, el informe destaca que el país ha dado pasos relevantes para impulsar la investigación clínica y la adopción de enfoques sanitarios innovadores, como la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, los procedimientos de evaluación acelerada de la AEMPS o el Espacio Nacional de Datos de Salud.

A nivel europeo, el informe concluye que el continente cuenta con sólidas fortalezas, "pero sigue sometido a una fuerte presión". Los responsables políticos "se debaten entre una creciente demanda asistencial y unos recursos públicos limitados", frente a la necesidad de reforzar la competitividad, reducir las dependencias externas y responder a la intensificación de las tensiones geopolíticas y a la competencia mundial por captar inversiones.

Desde 2010, el gasto en I+D farmacéutica en la Unión Europea (UE) ha crecido a un ritmo del 4,4% anual, frente al 5,5% en EEUU y el 20,7% en China. Asimismo, la cuota del Espacio Económico Europeo en inicios de ensayos clínicos con patrocinio comercial cayó del 22% en 2013 al 12% en 2023. "El informe concluye que la UE no está perdiendo su liderazgo científico como tal, pero afronta importantes dificultades para generar las condiciones comerciales y regulatorias necesarias que permitan transformar la ciencia en crecimiento económico y valor", explican sus autores.