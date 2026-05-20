Entidades sanitarias españolas piden alto el fuego "real" en Gaza y un "fondo especial" para recuperar infraestructuras - Hassan al-Jedi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de entidades sanitarias españolas ha hecho público un manifiesto reivindicativo a través del que ha demandado "la aplicación real del alto el fuego supervisado por Naciones Unidas y con la participación de un cuerpo de paz en Gaza", así como "la creación de un fondo especial para la reconstrucción inmediata de estructuras sanitarias destruidas", según ha indicado el miembro de la ONG Médicos del Mundo, Ricardo Angora.

Esta última partida debe constituirse "con apoyo de la Unión Europea (UE)" para "que se reconstruyan estructuras civiles como viviendas, suministro de agua, alcantarillado, carreteras, escuelas, hospitales y centros de salud", ha expresado durante la lectura de este texto, que promueven también la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), y las federaciones de asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP).

Además, Angora ha indicado que es necesario "que se permita el traslado a centros sanitarios fuera de Gaza, la evacuación de pacientes que precisen tratamiento urgente y especializado para evitar la muerte y la discapacidad permanente, especialmente para los niños". Junto a ello, ha pedido "reforzar el cuerpo sanitario palestino que ha quedado mermado enormemente y que no puede dar respuesta a las necesidades ahora mismo de la población civil".

"Reforzarlo con el apoyo de personal sanitario español y europeo para que pueda hacer frente a la emergencia sanitaria, para que se pueda evitar el crecimiento de la mortalidad -una mortalidad que es evitable- y para evaluar la situación de salud y las necesidades de la población a corto y medio plazo, que pueda garantizar la salud de la población civil", ha concretado, otorgando "especial atención", nuevamente, "a los más pequeños y a las mujeres embarazadas".

GARANTIZAR EL ACCESO HUMANITARIO Y SIN OBSTÁCULOS

"Pedimos que se garantice el acceso humanitario y sin obstáculos, por parte de las organizaciones humanitarias, y la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza para el paso de la ayuda humanitaria sin restricciones", ha continuado, mientras que sobre el Líbano, ha explicado que es requerible "un alto el fuego real e incondicional, y el fin de la guerra".

Según ha manifestado, el objetivo de ello es "garantizar que la ayuda humanitaria urgente pueda llegar a las personas que lo necesiten", así como "permitir que las familias regresen de forma segura a sus comunidades". También, aboga por "garantizar el acceso humanitario sin obstáculos y la protección de las infraestructuras civiles en el Líbano, para que los actores humanitarios, las organizaciones humanitarias, los equipos de respuesta, los rescatistas y todos los equipos de protección civil nacional puedan acceder de forma segura a las zonas afectadas".

Angora, que ha subrayado que este manifiesto está referido a "Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén este", y "territorios palestinos ocupados", ha enfatizado que estas medidas "deben adoptarse con carácter urgente" y, todo ello, "en defensa del derecho a la salud, de la protección de la población civil y el respeto a la dignidad humana". "Para eso, instamos al Gobierno de España y a la Comisión Europea a actuar en pro de estas medidas", ha aseverado, destacando la disposición de estas entidades "a colaborar en estas labores".

Como contexto a esta situación, desde las organizaciones firmantes han indicado que, a tenor de la tregua firmada el pasado 10 de octubre para "poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza", la información sobre el "genocidio" ha "desaparecido casi por completo de la opinión pública". Ello "aunque continúan los ataques y las muertes tanto en Gaza como en Cisjordania y Líbano", donde "el Gobierno israelí ha extendido la devastación", han explicado.

DESNUTRICIÓN "EN NIVELES CRÍTICOS"

Además, han expresado que "en Gaza apenas llega la ayuda humanitaria, la desnutrición sigue en niveles críticos y la situación sanitaria continúa desastrosa". "En Cisjordania, la violencia de los colonos, las acciones militares contra la población -del ejército israelí- y el cierre de carreteras que impide a la población acceder a los centros de salud" representan el escenario actual, han indicado.

En cuanto al Líbano, "se esta aplicando el mismo patrón de Gaza: ataques contra la población, infraestructuras civiles y el personal de servicios de emergencia y humanitario", y "un desplazamiento forzoso masivo de más de un millón de personas", han proseguido. Ante esta coyuntura, y "el riesgo de que se convierta en un conflicto olvidado", el presidente saliente de SESPAS, Eduardo Satué, ha destacado que se ha tomado la "iniciativa" de actuar.

Tras señalar que este manifiesto sucede a otro publicado en noviembre del año pasado "denunciando el genocidio", ha recordado los "ataques deliberados a profesionales sanitarios", los cuales se están produciendo al mismo tiempo que estos "salvan vidas". Esta situación, que sucede mientras "Israel forma parte, de alguna manera, de las instituciones europeas", es "inaceptable", ha declarado, por su parte, el miembro de la FADSP, Manuel Martín, que ha informado de que diversas organizaciones ya se han adherido a este texto.

Por último, Angora ha ofrecido datos sobre este conflicto, como el de que "en Gaza han muerto más de 72.000 personas, la mayoría civiles y, entre ellos, 20.000 niños". Además, ha puesto de relieve la misma cifra en relación con los heridos, de los cuales "muchos" han precisado "amputaciones de miembros", lo que "les va a condicionar la vida y el futuro de la vida en un contexto como el de Gaza, tan exigente".

CISJORDANIA Y LÍBANO, TAMBIÉN AFECTADAS

"En Cisjordania, los colonos han llevado a cabo 1.600 ataques" y "han asesinado a más de 200 palestinos", mientras que "en el Líbano, desde el inicio de los ataques, el ejército israelí ha provocado el desplazamiento forzado de 1.300.000 personas, sobre todo de la zona sur, hacia la capital y el norte del país", ha concretado. "Se contabilizan ya más de 1.000 libaneses fallecidos y casi 2.600 que han resultado heridos", ha expuesto.

Junto a ello, ha señalado que, "pese al alto el fuego, el genocidio continúa", y es que "Israel ha asesinado, desde el 10 octubre, a más de 670 palestinos". "Cada día mueren, de media, dos niños en Gaza" desde la referida fecha, ha indicado, para añadir que "en torno a 700.000 o 750.000 personas siguen desplazadas de sus viviendas por la ocupación del ejército israelí".

A juicio de este representante del Médicos del Mundo, las aguas residuales representan "uno de los principales problemas de salud pública" en esta comunidad, por lo que es necesaria la entrada de ayuda, la cual está bloqueada. A ello se suma el referido problema de la desnutrición, ya que "el 77 por ciento de la población continúa padeciendo inseguridad alimentaria aguda" y "el 96 por ciento de las tierras de cultivo han quedado destruidas o son inaccesibles por la ocupación", ha cifrado.

Por último, y tras informar de que se ha producido "un incremento de vectores y enfermedades transmisibles", ha referido que "cada semana, 15 mujeres dan a luz fuera de centros de salud", por lo que "no reciben atención especializada". Al respecto, ha concluido afirmando que las ONG españolas no tienen "el permiso para entrar" a ayudar.