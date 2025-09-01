Enfermeros piden crear más plazas especializadas en salud mental y abordarla desde la infancia

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han pedido este lunes a las administraciones que creen más plazas de enfermería especializada en salud mental, de forma que se aborden este tipo de problemas desde la infancia, y que ayudaría a prevenirlos en la edad adulta.

Los dos organismos han lamentado que tan solo se hayan ofertado 356 plazas de enfermería de salud mental para la Formación Sanitaria Especializada de 2026, una cifra "irrisoria" e "insuficiente" tanto para abordar esta situación como para solucionar la falta de plantillas en todas las comunidades.

"El Ministerio de Sanidad sabe perfectamente el punto en el que está la salud mental ahora mismo. Por eso, tener profesionales formados y especializados que puedan prevenir, dar pautas y ayudar a la población debería ser una obligación", ha apuntado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, con motivo del Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental, que se conmemora este lunes.

En ese sentido, ha manifestado que la "pandemia del futuro ya ha llegado y no es ni más ni menos que la salud mental", y es que ha estimado que un tercio de los españoles sufre algún problema relacionado con la salud menta, unas cifras "muy alarmantes".

Pérez Raya también ha señalado que desde el CGE llevan años advirtiendo de la necesidad de llevar a cabo un abordaje integral de estos problemas desde la infancia y de conseguir desestigmatizar las enfermedades mentales.

"La salud mental tiene que ser visible y tiene que ser visible desde el principio. Nadie se atrevería a poner en entredicho a alguien que te dice que tiene un dolor de muelas. Entonces, ¿por qué sí se juzgan las enfermedades mentales? Tenemos que trabajar entre todos para derribar esos muros y las enfermeras especialistas en Salud Mental tienen un papel clave para ello", ha añadido.

La vocal de Salud Mental del CGE, María del Mar García, ha asegurado que la figura de la enfermera especialista no solo se limita al tratamiento de este tipo de patologías, sino que también abarca la prevención, la detección precoz y la promoción de hábitos saludables.

Por su parte, el presidente de la AEESME, Francisco Megías, ha expuesto que, mientras que se han ido creando "progresivamente" plazas de psiquiatras y psicólogos, el número de enfermeras especialistas en salud mental es el mismo "desde la época de la reforma psiquiátrica", lo que crea una "pirámide invertida" en la que la demanda mayor es la de cuidados.

"También hay que denunciar que en todas las comunidades autónomas se recurre con mucha frecuencia a contratar enfermeras no especialistas, lo que conlleva el deterioro en la calidad de los cuidados; no sería de recibo, para que todos lo entiendan, que un ginecólogo se contratase para sustituir a un psiquiatra", ha agregado.

Megías ha resaltado que un trabajo diario con los niños implica fortalecer su ánimo, su personalidad y su autoconcepto, respetando siempre la situación concreta de cada uno.

"Si las situaciones que pueden generar desvíos de una buena salud mental son ya conocidas cuando se llega a la edad adulta, en vez de ser una repentina sorpresa, todo apunta a que será más fácil identificarlas e integrarlas en la experiencia vital", ha puntualizado.

Por otro lado, Megías ha explicado que entre los motivos por los que la salud mental se ha convertido en una de las cuestiones principales a tratar es el "tipo de vida que se da en las sociedades modernas", en el que se llevan "aparejados" el estrés, el pluriempleo o el aislamiento social; aunque también tiene que ver con la cada vez mayor visibilidad de la salud mental, especialmente desde la pandemia.