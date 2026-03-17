La enfermería oncológica cuida a más de 300.000 pacientes al año en España sin reconocimiento como especialidad

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La enfermería oncológica atiende cada año a más de 300.000 pacientes con cáncer en España, en un contexto de creciente demanda asistencial y sin contar aún con reconocimiento oficial como especialidad, pese a su consideración como práctica avanzada a nivel internacional, destacan desde GenesisCare España.

La labor de la enfermería oncológica abarca todo el proceso asistencial, desde la información tras el diagnóstico hasta el seguimiento posterior, incluyendo la administración de tratamientos como quimioterapia o inmunoterapia, la gestión de efectos secundarios y la educación sanitaria a pacientes y familiares.

"La enfermera suele ser la persona más cercana al paciente, y por eso se establece una relación estrecha que ayuda a proporcionar cuidados e información continuada", explica la directora de Enfermería de GenesisCare España, Gloria Campillo, quien destaca la cercanía como uno de los pilares de esta profesión.

En el ámbito formativo, algunas enfermeras ejercen como tutoras de estudiantes universitarios, colaborando con instituciones como la Universidad Nebrija en Madrid y la Universitat Sant Pau en Barcelona. Una labor que contribuye a transmitir conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. La investigación es otro de los campos en crecimiento.

Hay enfermeras que participan en equipos de ensayos clínicos, colaborando en estudios que buscan mejorar los tratamientos oncológicos y optimizar la atención a los pacientes. A ello se suma la dimensión de gestión. Campillo lidera un equipo de cerca de 40 profesionales de enfermería distribuidos en 18 centros en toda España, participando además junto con la dirección clínica en decisiones que afectan directamente a la calidad y seguridad de los pacientes.