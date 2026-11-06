Enfermeras piden concienciar sobre la vacunación en adultos para prevenir complicaciones de la enfermedad neumocócica

Imagen de la sesión formativa. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha destacado la importancia de concienciar sobre la vacunación en adultos para prevenir complicaciones graves por la enfermedad neumocócica como la neumonía o meningitis.

"Es fundamental que los profesionales trabajemos conjuntamente con las administraciones para educar a la población y concienciar de la importancia que tiene actualmente tener un calendario vacunal al día también en la etapa adulta", ha señalado Fernández durante la sesión formativa 'Nueva perspectiva en la prevención de la enfermedad neumocócica en el adulto', organizada por ISFOS.

Según los datos del Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (Sivamin), en 2024, solo el 34,19 por ciento de las personas mayores de 65 años en España habían recibido una vacuna antineumocócica conjugada.

"La cobertura de vacunación frente al neumococo en adultos sigue siendo claramente mejorable y es uno de los principales retos de la prevención en salud pública. Estamos ante un problema importante de salud pública y no debemos olvidar que no hablamos únicamente de una infección respiratoria, sino de una enfermedad que puede ocasionar hospitalizaciones, complicaciones importantes e incluso la muerte", explica M.ª Ángeles Navarro, enfermera en el Centro de Salud Lorca Centro, de Murcia.

Por este motivo, Isabel Jimeno, médica de familia y responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), considera fundamental potenciar la vacunación: "Es la forma más eficaz de evitar que una bacteria que nos puede parecer 'de siempre' acabe provocando problemas mayores".

"La vacunación infantil con vacunas conjugadas ha cambiado el mapa del neumococo, los serotipos que antes circulaban más en niños han disminuido, pero otros han ganado presencia en adultos. En España hablamos de 463 casos por cada 100.000 personas en menores de 18 años, pero cuando hablamos de mayores pasamos a 1.400 casos por cada 100.000 personas en mayores de 65 años", ha resaltado Jimeno.

A LO LARGO DE TODA LA VIDA

M.ª Ángeles Navarro ha subrayado que "la enfermedad neumocócica no es un problema exclusivo de la infancia y los adultos también están expuestos". "Debemos pasar de una cultura de vacunación centrada principalmente en la infancia a una cultura de prevención a lo largo de toda la vida y enfermería debe ser uno de los motores de ese cambio", ha añadido.

En esta misma línea se ha expresado la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y enfermera del Centro de Salud Jardinillos (Palencia), Patricia Pérez, quien ha destacado la importancia de la enfermera para "identificar a las personas con mayor riesgo, revisar sus antecedentes, resolver dudas, recomendar la vacunación conforme a las indicaciones vigentes y realizar un seguimiento de los pacientes".

"Muchas personas a los 65 años mantienen una vida activa, gozan de buena salud y no perciben que determinadas vacunas también están recomendadas para ellas. Debemos cambiar esa percepción y transmitir que no nos vacunamos porque nos sintamos mayores o enfermos, sino precisamente para prevenir enfermedades y seguir disfrutando de una buena calidad de vida", ha asegurado Pérez.

Por este motivo, durante el 'webinar' se ha expuesto la necesidad de llevar a cabo campañas dirigidas especialmente a las personas incluidas en las recomendaciones de vacunación por edad y a quienes presentan determinadas patologías o factores de riesgo, sin olvidar que es necesario concienciar a toda la población sobre la importancia de la vacunación a lo largo de la vida.

"Lo ideal sería potenciar la captación activa desde Atención Primaria, identificando a las personas que tienen indicada la vacuna y que todavía no la han recibido. Para ello, sería muy útil establecer sistemas de avisos mediante mensajes de texto, notificaciones o comunicaciones postales, de manera similar a lo que ya se realiza en determinados programas de cribado, herramientas que ya existen en parte del territorio, pero no en todo el país, y el código postal no tendría por qué establecer este tipo de diferencias entre usuarios", ha finalizado Pérez.