Las enfermedades respiratorias causaron 1,28 millones de muertes en Europa en 2023, según la IRC

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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Respiratoria Internacional (IRC, por sus siglas en inglés) ha actualizado los datos de su plataforma 'Lung Facts' con la evidencia más reciente sobre la carga de las enfermedades respiratorias en 21 países -entre ellos, España-, que muestra la estimación de alrededor de 1.280.000 muertes en 2023 a causa de ellas en 53 países de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La renovación de la información en relación con el peso de las ocho principales afecciones pulmonares ha sido llevada a cabo por la organización fundada por la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS, por sus siglas en inglés) y la Fundación Europea del Pulmón (ELF, también por sus siglas en inglés). Así, se estima que hace tres años se registraron 97 millones de casos de patologías respiratorias en las naciones europeas.

"La magnitud de las enfermedades respiratorias en Europa es impactante", ha afirmado al respecto la presidenta del IRC, la profesora Anita Simonds, quien ha añadido "un coste social estimado de 795.000 millones de euros anuales". "Detrás de estas estadísticas hay personas reales que se enfrentan a desafíos como diagnósticos tardíos, dificultades para acceder a la atención médica adecuada y vivir con enfermedades que podrían haberse prevenido", ha explicado.

Así, a través de datos basados en el informe 'Carga Mundial de Enfermedad (2023)', se busca impulsar acciones políticas a nivel nacional en materia de salud pulmonar. La información actualizada expone que el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se encontraron entre las afecciones más comunes, con un estimado de 56,2 millones y 38,4 millones de casos, respectivamente.

EL CÁNCER DE PULMÓN: MÁS DE UN TERCIO DE LOS FALLECIMIENTOS

Además, muestra que el cáncer de pulmón representó más de un tercio de todas las muertes por enfermedades respiratorias, con un total de 495.000; seguido de la EPOC (332.400) y las infecciones de las vías respiratorias inferiores (277.500). Con todo, se subraya la necesidad de una actuación más temprana, una mejor atención y una mayor inversión en la salud respiratoria.

"Los objetivos de la comunidad de personas con experiencia directa, junto con la comunidad de profesionales de la salud, son obvios", y es que son requeribles "una mejor prevención, un diagnóstico más temprano y un acceso a la atención que permita a quienes viven con una enfermedad pulmonar tener una buena calidad de vida", ha expuesto el expresidente de la ELF, Kjeld Hansen.

A su juicio, "para lograrlo, es necesario contrastar los hechos con las experiencias de quienes viven con una enfermedad pulmonar". En este sentido, la IRC trabaja actualmente en un plan nacional sobre enfermedades respiratorias crónicas centrado en la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la atención a largo plazo.