Una encuesta destaca el peso en los hábitos alimentarios de mitos difundidos en redes sociales y medios de comunicación

Más del 90% de entrevistados insta a desmentir esas informaciones a través del desarrollo de campañas públicas

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada recientemente por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana señala que los mitos alimentarios "siguen teniendo un impacto considerable en los hábitos de alimentación" de la población, "especialmente a través de las redes sociales y los medios de comunicación", según ha informado esta entidad en un comunicado.

Así, ha apuntado que el sondeo indica que aunque un 57,9 por ciento de las personas entrevistadas se considera "muy informada" en temas de alimentación y nutrición, "muchas aún mantienen creencias erróneas sobre productos como el pan, el azúcar moreno o los alimentos light".

Igualmente, destaca que el 92,1 por ciento de los encuestados cree que los mitos alimentarios están muy extendidos en redes y medios y apoya la implementación de campañas públicas para desmentirlos.

Esta encuesta, realizada en colaboración de la Conselleria de Sanidad, agrega que los mitos más comunes entre la ciudadanía son que "el pan engorda", que "el azúcar moreno es más sano que el blanco", que "el huevo aumenta el colesterol" o que "los productos light no engordan".

Del sondeo se desprende también que a pesar de que el 40,5 por ciento de la ciudadanía identificó que ninguna de estas afirmaciones es verdadera, un número significativo aún las considera ciertas. Así, se concluye que "la desinformación persiste".

Además, el 61,1 por ciento de las personas entrevistadas admitió haber dejado de consumir algún alimento creyendo que era perjudicial para luego descubrir que no era cierto. Asimismo, más del 30 por ciento reconoció haber modificado su alimentación a partir de lo visto o leído en redes sociales.

Por lo que respecta a las fuentes de información sobre alimentación, entre los encuestados predominan los medios tradicionales, para un 63,2 por ciento; los blogs y artículos en Internet, para un 57,9 por ciento, y los profesionales de la salud, un 57,9 por ciento de los casos. La encuesta resalta, no obstante, que el acceso a profesionales antes de realizar cambios en la dieta es bajo, dado que únicamente el 7,9 por ciento afirma consultar "siempre" a un especialista.

El estudio indica, por lo que respecta al hábito de contrastar la información antes de aplicarla a su dieta, que un 51,4 por ciento lo hace "a veces" y un 40,5 por ciento "siempre". Queda un 8,1 por ciento que afirma no hacerlo nunca.

"NECESIDAD URGENTE"

"Estos resultados demuestran una necesidad urgente de campañas de información nutricional, especialmente en entornos digitales, donde los mitos se comparten rápidamente y sin base científica", ha señalado el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez.