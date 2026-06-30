Vithas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU se alían para impulsar la docencia en Ciencias de la Salud

Imagen del acuerdo. - VITHAS

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vithas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han firmado una alianza estratégica para impulsar la docencia teórico-práctica, la innovación y la investigación conjuntas en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, entrará en vigor cuando comience el curso 2026/2027 para las universidades CEU San Pablo (Madrid), CEU Cardenal Herrera (Com. Valenciana), CEU Abat Oliba (Barcelona) y CEU Fernando III (Sevilla).

Los estudiantes que recibirán esta formación práctica serán los que cursen los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Genética, Farmacia, Nutrición, Ingeniería Biomédica, Biotecnología o Bioinformática y datos masivos. Su ámbito de aplicación será en hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña.

Además, contempla la realización conjunta de acciones y proyectos sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad mediante programas de salud, prevención y educación accesibles e internacionales.

Al acto de la firma han asistido los doctores Pedro Rico, CEO de Vithas, y David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad Docencia e Innovación de la compañía; Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo y directora de Proyectos Estratégicos Universitarios de la Fundación, y Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la CEU USP.

"En Vithas hemos formado ya a miles de estudiantes de grados universitarios y FP Dual del ámbito de la salud desde nuestro compromiso con las nuevas generaciones de médicos, enfermeros y muchas otras profesiones sanitarias y con el avance de las Ciencias de la Salud. Esta alianza con la Fundación Universitaria San Pablo CEU da continuidad a nuestra vocación docente y refuerza la colaboración que ya veníamos manteniendo desde hace años con una de las universidades más prestigiosas de España", ha subrayado el CEO de Vithas, Pedro Rico.

Además, Rico ha añadido que "esta alianza representa nuevas oportunidades para que los profesionales puedan desarrollar sus carreras docentes e investigadoras junto a su labor asistencial dentro de Vithas, que aumenta así su atractivo para la retención y captación de talento".

Por su parte, el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, ha manifestado que "este acuerdo refleja la apuesta del CEU por construir alianzas estables con los mejores socios del ámbito sanitario". "La especial sintonía que mantenemos con Vithas, basada en valores compartidos y en una visión común de la excelencia asistencial, docente e investigadora, convierte esta colaboración en una oportunidad única", ha agregado.