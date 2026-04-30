Forbes publica su novena lista de 'Los 100 mejores médicos de España'

Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España'.
Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España'. - FORBES
Infosalus
Actualizado: jueves, 30 abril 2026 9:08
Seguir en

   MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Forbes ha publicado, por noveno año consecutivo, su lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, que recoge a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado de 26 especialidades.

- Alergología: Dra. Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

   - Angiología y Cirugía Vascular: Dr. Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

- Cardiología: Dr. José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; Dr. José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; Dr. Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el Dr. Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

   - Cirugía Cardiaca y Cardiovascular: Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete; Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz; Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional, del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Universitario La Zarzuela; Dra. Manuela Camino López, jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el centro madrileño Gregorio Marañón; y Dr. Xavier Ruyra Baliarda, uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, actual jefe de Servicio del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y lidera el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

   - Cirugía General y del Aparato Digestivo: Dr. Damián García-Olmo, jefe de Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cuello y Mama de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Salvador Morales Conde, y Dr. César Canales Bedoya, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.

   - Cirugía Maxilofacial: Dra. Lorena Pingarrón Martín, jefa de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

   - Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: Dra. Mireia Ruíz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Pedro Cavadas Roríguez, que ejerce en la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Hospital Vithas Valencia 9 Octubre; Dr. Pedro Tomás Gómez Cía, jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Jorge Planas Ribó, director médico de la Clínica Planas; y Dra. Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Getafe.

- Cirugía Torácica: Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros centros; Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; y Dr. Juan José Fibla Alfara, jefe clínico del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

   - Dermatología: Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional; Dr. Daniel Candelas Prieto, director médico de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas; Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y Dr. José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unidad de Láser y cicatrices de IMR y director de la Fundación Borra tus Cicatrices.

   - Diagnóstico por la Imagen: Dr. Juan Álvarez-Linera Prado, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Ruber Internacional; Dr. Fernando Ybáñez Carrillo, jefe de departamento de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro; y Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

   - Endocrinología y Nutrición: Dra. Pilar García Durruti, del Hospital HM Montepríncipe; Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de estar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José; y Dra. Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional.

   - Fertilidad y Reproducción Asistida: Dr. Juan Antonio García Velasco, director científico del Centro de Investigación IVIRMA y director de IVI Madrid; Dr. Ramón Aurell Ballesteros, que dirige el departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Quirónsalud de Barcelona y lidera la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Médico Teknon; Dr. Ernesto Bosch Aparicio, director médico de Reproducción Humana de IVI Valencia; Dr. Marcos Ferrando Serrano, director médico de IVI Bilbao; y Dra. Ana Isanel Salazar, que desde 2024 ocupa el cargo de directora médica en IVI Madrid.

- Ginecología y Obstetricia: Dr. Adolfo López Gómez, jefe de Servicio del Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla; Dr. Manuel Albi González, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en los hospitales Rey Juan Carlos, General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena y La Luz; Dr. Julio Álvarez Benardi, especialista al frente de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional; y Dr. Rafael Jiménez Ruiz, también del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia de este centro.

   - Hematología: Dr. Francesc Bosch Albareda, jefe de Hematología del IOB Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; Dra. Pilar Llamas Sillero, jefa de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. M.ª Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario de Salamanca.

   - Inmunología: Dra. Silvia Sánchez Ramón, quien lidera la Unidad de Inmunología Clínica del Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Ruber Internacional; y Dra. Diana Alecsandru, coordinadora de la Unidad de Inmunología de IVIRMA.

   - Medicina Interna: Dr. Ángel Charte González, director médico del Mundial de MotoGP y jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitari Dexeus; Dr. Antonio Núñez García, jefe del Servicio medicina interna Hospital Universitario General De Villalba; y Dr. Augusto Anguita, especialista del Centro Médico Teknon.

   - Neumología: Dra. Marina Blanco Aparicio, responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Hospital Universitario de A Coruña, con destacada experiencia en asma, fibrosis quística y bronquiectasias; Dr. José María Echave-Sustaeta María-Tomé, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en otros centros como el Hospital Universitario La Luz y el Ruber Juan Bravo; y Dra. Sarah Béatrice Heili Frades, responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

- Neurocirugía: Dr. Ricardo Díez Valle, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dr. Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo; Dr. Francisco Villarejo Ortega, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz; Dr. Jorge Diamantopoulus, jefe del Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales; y Dr. Pablo Clavel Laria, director de Neurocirugía y Cirugía de Columna del Instituto Dr. Clavel.

- Neurología: Dr. Rafael Arroyo González, referente en Esclerosis Múltiple y Alzheimer que ejerce como jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; además de ejercer en el centro médico-quirúrgico Olympia-Quirónsalud; Dr. Oriol Franch Ubía, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Ruber Internacional; Dr. José Obeso, director del Centro Integral de Neurociencias de HM Hospitales; Dr. Jesús Porta-Etessam, jefe de Servicio del Neurología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

   - Oftalmología: Dr. Carlos Mateo García, socio-fundador y oftalmólogo especializado en retina de IMO Grupo Miranza; Dr. Gonzalo Bernabéu, jefe de Oftalmología de Eye Center Montepríncipe; Dr. Amadeu Carceller Guillamet, especialista que ejerce en el Hospital Quirónsalud Barcelona; y Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, jefe del Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz.

- Oncología Médica y Radioterápica: Dr. Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología y de Comprehesive Cancer Center en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dra. Lucía G. Cortijo, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Luis Madero López, jefe de Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Dr. Enrique Grande Pulido, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional de Madrid; Dr. Lluis Cirera Nogueras, jefe del Servicio Oncología Médica del Hospital Universitario Sagrat Cor; y Dr. Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral de Oncología Clara Campal (CIOCC) en HM San Chinarro.

   - Oncología Radioterápica: Dra. Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital Universitario La Luz y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Francisco Luna Tirado, jefe del Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dra. Aurora Rodríguez Pérez, reputada especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional; Dra. Virginia Ruiz Marín, médico adjunto en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Burgos.; y Dra. Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.

   - Otorrinolaringología: Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, quien ejerce también en Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Miguel Villacampa Aubá, jefe asociado del Departamento de Otorrinolaringología y Patología cérvico facial de la Fundación Jiménez Díaz.

- Pediatría: Dr. Héctor Boix Alonso, jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Universitari Dexeus; Dr. Fernando Cabañas González, jefe de la Unidad de Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; y Dra. María José Lirola Cruz, responsable del Servicio de Pediatría del Grupo IHP en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.

- Traumatología y Cirugía Ortopédica: Dr. Emilio Calvo Crespo, jefe de Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así como de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; Dr. Ferran Pellisé Urquiza, jefe de Cirugía de la Columna en el Hospital Vall d’Hebron y director del Servicio de Columna en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Luis Álvarez Galovich, jefe Asociado del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dr. Ramón Cugat Bertomeu, director del Instituto Cugat, además de codirector del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona; Dra. Inmaculada Gómez Arrayás, jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber Internacional; y Dr. Mikel Sánchez, Miks Hospital.

    - Urología: Dr. Antonio Alcaraz, especialista en Centro Médico Teknon y jefe del Servicio de Urología y Trasplante de Riñón del Hospital Clinic de Barcelona; Dr. Ramiro Cabello Benavente, jefe asociado del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Carlos Balmori Boticario, jefe de Sección de Urología IVI Madrid; Dra. Carmen González Enguita, jefa de Departamento de Urología en la Fundación Jiménez Díaz; y Dr. Miguel Sánchez Encinas, jefe de Servicio en la especialidad de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles.

Contador

Contenido patrocinado