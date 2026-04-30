Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España'.

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Forbes ha publicado, por noveno año consecutivo, su lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, que recoge a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado de 26 especialidades.

- Alergología: Dra. Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

- Angiología y Cirugía Vascular: Dr. Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

- Cardiología: Dr. José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; Dr. José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; Dr. Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el Dr. Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

- Cirugía Cardiaca y Cardiovascular: Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete; Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz; Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional, del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Universitario La Zarzuela; Dra. Manuela Camino López, jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el centro madrileño Gregorio Marañón; y Dr. Xavier Ruyra Baliarda, uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, actual jefe de Servicio del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y lidera el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

- Cirugía General y del Aparato Digestivo: Dr. Damián García-Olmo, jefe de Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cuello y Mama de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Salvador Morales Conde, y Dr. César Canales Bedoya, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.

- Cirugía Maxilofacial: Dra. Lorena Pingarrón Martín, jefa de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: Dra. Mireia Ruíz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Pedro Cavadas Roríguez, que ejerce en la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Hospital Vithas Valencia 9 Octubre; Dr. Pedro Tomás Gómez Cía, jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Jorge Planas Ribó, director médico de la Clínica Planas; y Dra. Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Getafe.

- Cirugía Torácica: Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros centros; Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; y Dr. Juan José Fibla Alfara, jefe clínico del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

- Dermatología: Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional; Dr. Daniel Candelas Prieto, director médico de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas; Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y Dr. José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unidad de Láser y cicatrices de IMR y director de la Fundación Borra tus Cicatrices.

- Diagnóstico por la Imagen: Dr. Juan Álvarez-Linera Prado, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Ruber Internacional; Dr. Fernando Ybáñez Carrillo, jefe de departamento de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro; y Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

- Endocrinología y Nutrición: Dra. Pilar García Durruti, del Hospital HM Montepríncipe; Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de estar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José; y Dra. Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional.

- Fertilidad y Reproducción Asistida: Dr. Juan Antonio García Velasco, director científico del Centro de Investigación IVIRMA y director de IVI Madrid; Dr. Ramón Aurell Ballesteros, que dirige el departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Quirónsalud de Barcelona y lidera la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Médico Teknon; Dr. Ernesto Bosch Aparicio, director médico de Reproducción Humana de IVI Valencia; Dr. Marcos Ferrando Serrano, director médico de IVI Bilbao; y Dra. Ana Isanel Salazar, que desde 2024 ocupa el cargo de directora médica en IVI Madrid.

- Ginecología y Obstetricia: Dr. Adolfo López Gómez, jefe de Servicio del Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla; Dr. Manuel Albi González, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en los hospitales Rey Juan Carlos, General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena y La Luz; Dr. Julio Álvarez Benardi, especialista al frente de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional; y Dr. Rafael Jiménez Ruiz, también del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia de este centro.

- Hematología: Dr. Francesc Bosch Albareda, jefe de Hematología del IOB Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; Dra. Pilar Llamas Sillero, jefa de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. M.ª Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario de Salamanca.

- Inmunología: Dra. Silvia Sánchez Ramón, quien lidera la Unidad de Inmunología Clínica del Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Ruber Internacional; y Dra. Diana Alecsandru, coordinadora de la Unidad de Inmunología de IVIRMA.

- Medicina Interna: Dr. Ángel Charte González, director médico del Mundial de MotoGP y jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitari Dexeus; Dr. Antonio Núñez García, jefe del Servicio medicina interna Hospital Universitario General De Villalba; y Dr. Augusto Anguita, especialista del Centro Médico Teknon.

- Neumología: Dra. Marina Blanco Aparicio, responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Hospital Universitario de A Coruña, con destacada experiencia en asma, fibrosis quística y bronquiectasias; Dr. José María Echave-Sustaeta María-Tomé, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en otros centros como el Hospital Universitario La Luz y el Ruber Juan Bravo; y Dra. Sarah Béatrice Heili Frades, responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

- Neurocirugía: Dr. Ricardo Díez Valle, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dr. Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo; Dr. Francisco Villarejo Ortega, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz; Dr. Jorge Diamantopoulus, jefe del Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales; y Dr. Pablo Clavel Laria, director de Neurocirugía y Cirugía de Columna del Instituto Dr. Clavel.

- Neurología: Dr. Rafael Arroyo González, referente en Esclerosis Múltiple y Alzheimer que ejerce como jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; además de ejercer en el centro médico-quirúrgico Olympia-Quirónsalud; Dr. Oriol Franch Ubía, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Ruber Internacional; Dr. José Obeso, director del Centro Integral de Neurociencias de HM Hospitales; Dr. Jesús Porta-Etessam, jefe de Servicio del Neurología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

- Oftalmología: Dr. Carlos Mateo García, socio-fundador y oftalmólogo especializado en retina de IMO Grupo Miranza; Dr. Gonzalo Bernabéu, jefe de Oftalmología de Eye Center Montepríncipe; Dr. Amadeu Carceller Guillamet, especialista que ejerce en el Hospital Quirónsalud Barcelona; y Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, jefe del Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz.

- Oncología Médica y Radioterápica: Dr. Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología y de Comprehesive Cancer Center en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dra. Lucía G. Cortijo, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Luis Madero López, jefe de Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Dr. Enrique Grande Pulido, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional de Madrid; Dr. Lluis Cirera Nogueras, jefe del Servicio Oncología Médica del Hospital Universitario Sagrat Cor; y Dr. Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral de Oncología Clara Campal (CIOCC) en HM San Chinarro.

- Oncología Radioterápica: Dra. Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital Universitario La Luz y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Francisco Luna Tirado, jefe del Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dra. Aurora Rodríguez Pérez, reputada especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional; Dra. Virginia Ruiz Marín, médico adjunto en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Burgos.; y Dra. Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.

- Otorrinolaringología: Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, quien ejerce también en Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Miguel Villacampa Aubá, jefe asociado del Departamento de Otorrinolaringología y Patología cérvico facial de la Fundación Jiménez Díaz.

- Pediatría: Dr. Héctor Boix Alonso, jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Universitari Dexeus; Dr. Fernando Cabañas González, jefe de la Unidad de Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; y Dra. María José Lirola Cruz, responsable del Servicio de Pediatría del Grupo IHP en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.

- Traumatología y Cirugía Ortopédica: Dr. Emilio Calvo Crespo, jefe de Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así como de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; Dr. Ferran Pellisé Urquiza, jefe de Cirugía de la Columna en el Hospital Vall d’Hebron y director del Servicio de Columna en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Luis Álvarez Galovich, jefe Asociado del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Dr. Ramón Cugat Bertomeu, director del Instituto Cugat, además de codirector del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona; Dra. Inmaculada Gómez Arrayás, jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber Internacional; y Dr. Mikel Sánchez, Miks Hospital.

- Urología: Dr. Antonio Alcaraz, especialista en Centro Médico Teknon y jefe del Servicio de Urología y Trasplante de Riñón del Hospital Clinic de Barcelona; Dr. Ramiro Cabello Benavente, jefe asociado del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Carlos Balmori Boticario, jefe de Sección de Urología IVI Madrid; Dra. Carmen González Enguita, jefa de Departamento de Urología en la Fundación Jiménez Díaz; y Dr. Miguel Sánchez Encinas, jefe de Servicio en la especialidad de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles.