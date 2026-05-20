La empresa organizadora de la Carrera de la Mujer asegura que donó el 20% de la recaudación a "causas sociales"

Archivo - Varias mujeres durante la Carrera de la Mujer 2025, a 11 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa organizadora de la Carrera de la Mujer, Sport Life Ibérica, ha detallado que el año pasado destinó 264.967 euros a "causas sociales", lo que supone alrededor del 20 por ciento de los ingresos obtenidos por las incripciones al evento deportivo, para desmentir que la aportación sea inferior al 1 por ciento de lo recaudado.

Tras el vídeo publicado por la Asociación Teta y Teta, en el que la entidad critica que la donación realizada fuera del "1 por ciento" frente a los "entre 10 y 11 millones de euros" facturados, desde Sport Life Ibérica han asegurado a Europa Press que la cifra "es incorrecta".

"Surge de comparar lo que dona específicamente la Carrera de la Mujer con la facturación total de Sport Life Ibérica como sociedad, una estructura que incluye 56 eventos, revistas especializadas y medios digitales. Son magnitudes que no son comparables, y presentar esa comparación como un hecho verificado es, sencillamente, un bulo", ha aseverado la empresa organizadora y su CEO, María Wandosell.

Desde Sport Life Ibérica, han resaltado que el propósito de la Carrera de la Mujer, una iniciativa que surgió hace 22 años, "es impulsar la salud, el deporte y el bienestar femenino". "No somos una ONG ni una carrera benéfica, y nunca nos hemos presentado como tal. Somos el mayor evento deportivo femenino de Europa", han afirmado.

Asimismo, han apuntado que el hecho de la camiseta con la que corren las mujeres sea rosa -color vinculado al cáncer de mama- no es decisión suya sino de las propias participantes, a quienes preguntan por este asunto tras cada prueba.

Insistiendo en que la empresa "no" es "una entidad sin ánimo de lucro", han puntualizado que "el compromiso social forma parte" de la compañía "desde el primer día" y, en este sentido, han precisado que el modelo de donación que emplean "funciona mediante compromisos fijos y previos con entidades concretas antes de cada carrera".

"Esto significa que el apoyo económico está garantizado de antemano y no depende de si se venden más o menos dorsales, lo que ofrece una enorme estabilidad a las organizaciones con las que colaboramos", han afirmado añadiendo que la inversión que destina la compañía a organizar el circuito de la Carrera de la Mujer "supera ampliamente lo recaudado por las inscripciones".

MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS

Según la compañía, este año, esperan que las donaciones que realicen sean superiores a las de 2025. Desde su inicio hace 22 años, han afirmado que el impacto acumulado de la Carrera de la Mujer supera los dos millones de euros, que han beneficiado a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, el grupo de investigación GEICAM o la Fundación Sandra Ibarra, "entre muchas otras".

Además de las aportaciones económicas, la empresa organizadora ha precisado que el evento "genera un valor social que no siempre se refleja en los balances", ya que, según ha explicado, cede espacios gratuitos de difusión a organizaciones sociales, dona dorsales a mujeres refugiadas a través de CEAR y ACNUR, y fomenta el empleo de mujeres supervivientes de trata mediante proyectos de 'merchandising' social.

En paralelo, ha subrayado que "no obtiene ningún beneficio fiscal por estas aportaciones". "Las inscripciones tributan al 21 por ciento de IVA como cualquier servicio deportivo y no desgravan. Además, al no haberse generado cuota positiva en el Impuesto sobre Sociedades, la empresa asume de forma íntegra el coste de cada donación sin ningún tipo de retorno o compensación tributaria. Cada euro destinado a causas sociales sale directamente de los recursos del evento", ha detallado.

"Hemos sido transparentes siempre, no a partir de esta polémica. En 2025 publicamos nuestro portal de transparencia para que cualquier corredora pudiera ver los datos sin tener que pedírnoslos. Las cuentas de la empresa son públicas, auditadas y están en el Registro Mercantil desde hace décadas. Llevamos 22 años construyendo este proyecto sobre un compromiso real, con entidades reales, con nombres y con importes publicados, ha señalado a su vez María Wandosell.

La CEO de Sport Life Ibérica ha pedido a las mujeres que "dudan" que acudan al portal de transparencia y miren los datos para comprobarlo. "Eso es lo único que os pedimos", ha apuntado.