Elma Saiz muestra su compromiso de mejorar el acceso a la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mostrado este miércoles su compromiso para mejorar el acceso a la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME), y ha confirmado que se reunirá el próximo 24 de septiembre con la Asociación de Familias en CUME (ASFACUME) y con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez.

"Desde que empezamos a gobernar en el año 2018 hasta el año pasado, hemos pasado de 84 millones de euros a 294 millones de euros, es decir, un incremento en seis años del 250 por ciento. Hemos ido celebrando reuniones con las asociaciones de afectados y afectadas, lo que nos lleva a asumir un compromiso firme para conseguir la mejora continua en torno a más cobertura, intentar simplificar el procedimiento administrativo", ha declarado Saiz durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha informado de que este mes se va a abrir un "diálogo social" para intentar regularizar aquellas cuotas de autónomos que estén afectadas por esta prestación, cuyo objetivo es paliar el impacto social y económico fruto de que tener que reducir la jornada laboral para asumir las tareas de cuidado y atención prolongada.

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntada por parte de la diputada del Grupo Parlamentario Vasco Idoia Sagastizabal sobre las medidas que va a tomar el Gobierno ante la "muy dura" realidad de aquellas familias a las que les cuesta conseguir y mantener esta ayuda.

"Estamos ante situaciones que se están convirtiendo, lamentablemente, en un patrón. Son las mutuas quienes gestionan y supervisan esa prestación y actúan con criterios distintos y arbitrarios. Les niegan la ayuda porque no se encuentran las enfermedades en el catálogo regulador. Ignoran informes médicos, a pesar de que existen epígrafes que permiten incluir cualquier enfermedad grave de distintas categorías (...) El problema no está en la ley en sí, sino en cómo lo están aplicando las mutua", ha expresado Sagastizabal.

Así, la ministra ha explicado que la cuantía de prestación viene determinada por lo que se tenga que reducir efectivamente la jornada y por las circunstancias que lleven a estas personas a hacerlo, y que esta prestación ha ido evolucionando según las necesidades que "iban surgiendo".

Saiz ha destacado que su cartera ha ampliado la cobertura a nuevos supuestos de cuidados domiciliarios y extendido la prestación económica hasta los 23 años, o incluso hasta los 26 años, acreditando un determinado grado de discapacidad.