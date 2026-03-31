Elma Saiz cree que debería "escandalizar" que el PP plantee derogar el aborto junto a Vox: "El lobo ya está aquí"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, considera que debería "escandalizar" que el PP "plantee" junto a Vox derogar la ley del aborto, y ha advertido de que "el lobo ya está aquí".

"Que el Partido Popular plantee derogar la ley del aborto me parece que es algo que en el pleno siglo XXI debería de escandalizarnos. Y el hecho de que lo haga de la mano de la ultraderecha, es una constatación de que ya no podemos decir que va a venir el lobo. El lobo ya está aquí y el Partido Popular le abre la puerta", ha avisado Saiz, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntada por una noticia del periódico 'Información' que apunta a una alianza entre Partido Popular y Vox en Elche para pedir la derogación de la ley del aborto, Saiz ha asegurado que no van a permitir "ningún retroceso que suponga merma alguna para los derechos de la mujer".

Además, por una cuestión de forma, ha recordado al PP que la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es "una ley orgánica que protege un derecho de las mujeres a abortar".

"Con lo cual, creo que es importante desde el punto de vista de forma, porque esto, si no me equivoco, es una moción a nivel local de un ayuntamiento", ha puntualizado.