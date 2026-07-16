Eclipse solar: Los farmacéuticos advierten sobre la única forma segura de proteger los ojos

Consejo de Farmacéuticos alerta de que usar gafas homologadas es la única forma segura de ver el eclipse solar de agosto - AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha alertado de que la única forma segura de ver el eclipse solar que se va a producir el 12 de agosto es utilizando gafas homologadas, advertencia que ha recogido en dos infografías, una dirigida a estos profesionales y otra a la población general.

Este fenómeno "ocurrirá al atardecer, cuando el sol está bajo y, aunque la luz parezca débil, la radiación sigue siendo peligrosa para los ojos", ha indicado la vocal nacional de Farmacéuticos en Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica de esta institución, María Isabel Andrés Martín, quien ha añadido que, "aunque en algunas zonas el eclipse sea parcial, es muy importante mantener la misma protección de la vista si se quiere hacer una observación directa".

Por ello, el CGCOF ha elaborado también, y con la colaboración de la compañía Roctar, tres videoconsejos que ya están disponibles en la red social 'YouTube' en el canal 'Tu Farmacéutico Informa'. Estos, junto a las citadas infografías, ofrecen información sobre el eclipse solar y consejos desde la farmacia para hacer una observación segura sin dañar los ojos.

De este modo, Andrés Martín ha advertido de que recurrir a las gafas de sol convencionales no es una buena opción porque no protegen los ojos en estas circunstancias especiales, ya que "aunque sean oscuras, dejan pasar radiación peligrosa y, por lo tanto, no protegen lo suficiente". Asimismo, tampoco es adecuado usar radiografías, cristales ahumados, compact discs (CD) ni negativos de película fotográfica.

NORMA ISO 12312-2:2015

"Lo mejor, por tanto, es emplear gafas específicas para observar un eclipse solar, que son las únicas seguras para mirar al sol directamente, puesto que reducen la radiación solar directa unas 100.000 veces", ha continuado, para añadir, a tenor de ello, que "es importante que el ciudadano compruebe que esas gafas estén homologadas, es decir, que cumplan con la norma ISO 12312-2:2015, y presenten el denominado marcado CE".

Así todo, desde el CGCOF se apuesta por unas recomendaciones básicas, que son ponerse las gafas antes de mirar al sol; mirar el eclipse durante periodos cortos -máximo tres minutos- y hacer descansos entre observaciones; quitarse las gafas mirando hacia el suelo; y no usar unas que estén rayadas, tengan defectos o partes dañadas y/o estén dobladas. Además, los niños, los adolescentes y las personas que utilicen medicamentos fotosensibilizantes u operadas de cataratas deben extremar la precaución.

Por último, Andrés Martín ha explicado las posibles consecuencias de no seguir estos consejos, y es que "mirar el sol sin protección o sin los medios adecuados puede dañar la retina y provocar lo que se denomina una retinopatía solar, cuyos síntomas son visión borrosa, mancha en el centro de la visión, cambios en los colores y pérdida de visión". "Estas manifestaciones clínicas pueden aparecer horas o días después de la exposición e, incluso, pueden llegar a ser permanentes", ha finalizado.