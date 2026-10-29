Archivo - ECDC ve "firme compromiso" en la preparación en emergencias de salud pública en Europa, pero detecta falta de personal - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo el primer ciclo de 'Evaluaciones de Preparación para Emergencias de Salud Pública' (PHEPA, también por sus siglas en inglés), a través del que se ha comprobado el "firme compromiso" al respecto en "toda Europa", así como la persistencia de "varios desafíos comunes", como "la falta de personal".

Los retos observados son "recurrentes" y "requieren atención", ha señalado este organismo, que ha manifestado que entre ellos se incluyen también "planes de prevención, preparación y respuesta que no siempre se implementan", y "limitaciones en el intercambio de datos y sistemas que puedan funcionar de manera conjunta". Junto a ello, ha apreciado "deficiencias en la traducción de datos en decisiones políticas".

En cualquier caso, el ECDC ha expuesto que, tras las evaluaciones a cada país de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) realizadas desde 2024 con el objetivo de analizar la prevención, la preparación y la planificación de la respuesta ante amenazas y crisis sanitarias, ha comprobado que "muchos países realizaron un gran esfuerzo para reforzar dicha preparación tras la pandemia de Covid-19".

LAS CAPACIDADES BÁSICAS SON SÓLIDAS

De esta manera, las Administraciones nacionales han establecido estructuras de gobernanza y mejorado las capacidades de laboratorio y vigilancia. "En general, las capacidades básicas, como los sistemas de laboratorio, la vigilancia y la gestión de emergencias sanitarias, son sólidas", ha resuelto, aunque ha realizado recomendaciones de refuerzo, también centradas en la comunicación de riesgos y los mecanismos de coordinación.

El análisis, que se ha practicado en estrecha cooperación con la Comisión Europea, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios, ha servido también para ofrecer consejo en materia de planificación intersectorial avanzada, formalización de la coordinación entre sectores y evaluación periódica de la preparación mediante ejercicios.

Con todo, y una vez finalizado el primer ciclo de PHEPA, el ECDC ha mostrado su esperanza en que los Ejecutivos de la UE transformen la información "en medidas prácticas para la mejora". Los resultados "servirán de base para el apoyo específico a los países, con el fin de ayudarlos a implementar las recomendaciones", ha explicado, para añadir que los hallazgos también definirán el segundo ciclo, previsto para el período 2027-2029, que hará mayor hincapié en los planes de acción nacionales y en los avances logrados en la implementación de las recomendaciones de la primera ronda de evaluaciones.