El ECDC subraya que el riesgo de ébola en Europa "sigue siendo muy bajo" tras el cuarto caso importado

Archivo - Personal sanitario se coloca trajes de protección en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, el 25 de mayo de 2026. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha subrayado que el riesgo de ébola en Europa "sigue siendo muy bajo", después de que se haya importado un cuarto caso positivo de un trabajador sanitario, que ha sido evacuado a Países Bajos para recibir atención especializada.

"Los casos importados entre trabajadores sanitarios, personal de respuesta a brotes y personal humanitario que trabaja en zonas afectadas no son inesperados y no alteran la evaluación del ECDC de que el riesgo general para la población general en Europa sigue siendo muy bajo", ha explicado el ECDC.

Este cuarto caso vinculado al brote en República Democrática del Congo (RDC) corresponde a un trabajador sanitario que dio positivo por el virus Bundibugyo el pasado martes 29 de septiembre y se suma a los tres casos importados anteriormente, también relacionados con labores médicas o humanitarias en las regiones afectadas.

El ECDC ha detallado que los traslados de los pacientes con ébola que necesitan ser evacuados se planifican y coordinan "cuidadosamente", siguiendo medidas adecuadas de prevención y control de infecciones que hacen que las que la probabilidad de transmisión sea "muy baja".

Con todo, ha vuelto a instar a los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) a mantener la preparación ante casos importados. En este sentido, ha apuntado a las guías y herramientas operativas publicadas para facilitar la identificación y el aislamiento rápidos de casos sospechosos, la prevención y el control de infecciones, así como directrices de laboratorio y documentos de preguntas y respuestas específicas para profesionales sanitarios en Europa.