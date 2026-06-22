El ECDC publica nuevas directrices para prevenir la transmisión de las hepatitis B y C en donaciones de sangre y tejidos

Archivo - Imagen de recurso de un análisis de sangre. - KASTO80/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado nuevas directrices técnicas para prevenir la transmisión del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis C a través de sustancias de origen humano, como sangre donada, células madre, células reproductivas y tejidos, con el objetivo de establecer una norma común en toda la UE que refuerce la seguridad de los pacientes durante los procedimientos médicos.

Las directrices constituyen la base científica para la prevención de la transmisión de enfermedades transmisibles, con el fin de proteger a los receptores de sustancias de origen humano (SOH) y a los hijos de reproducción asistida, tal como se describe en el Reglamento (UE) 2024/1938.

Según explica el ECDC, anteriormente, las normas de seguridad se regían por una legislación obsoleta, lo que dio lugar a prácticas y protocolos de análisis anticuados y variables en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE). Al sustituirlos, el ECDC afirma que está creando una red de seguridad "moderna" y "uniforme" para todos los ciudadanos que reciben material donado, actualizando la normativa y transponiendo el nuevo Reglamento SOH a la práctica clínica.

"Esta actualización supone un paso fundamental para la protección de los ciudadanos europeos. Estamos sustituyendo las medidas de seguridad obsoletas y fragmentadas por estándares modernos basados en la evidencia para la detección de los virus de la hepatitis B y C. Esto garantizará que los pacientes reciban un alto nivel de protección en todo el continente y reducirá el riesgo de infección por donantes", ha declarado el jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación, Bruno Ciancio.

Elaboradas con la colaboración de expertos de toda Europa, las directrices definen estrategias de cribado armonizadas para prevenir la transmisión de los virus de la hepatitis B y C mediante la transfusión o el trasplante de sangre, células madre, células reproductivas y tejidos donados.

En ellas se establecen periodos de aplazamiento para los donantes de riesgo y se especifican los requisitos de cribado de laboratorio. Fundamentalmente, los protocolos están diseñados para detectar infecciones que los sistemas de análisis anteriores podrían haber pasado por alto, como las infecciones agudas por virus de la hepatitis C en fase muy temprana y las infecciones ocultas por el virus de la hepatitis B.

Con la publicación de estos documentos, las autoridades sanitarias nacionales y los centros de salud pública disponen del tiempo necesario para adaptar sus procedimientos antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1938 en vigor en agosto de 2027.

Esto se produce tras la publicación de las directrices sobre el VIH en 2025, lo que marca la siguiente fase en la implementación continua de estándares científicos por parte del ECDC. Se está elaborando una guía técnica adicional sobre otros patógenos, que se publicará en el sitio web del ECDC.