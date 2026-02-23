El ECDC propone nuevos Laboratorios de Referencia de la UE para reforzar la preparación contra enfermedades infecciosas

Archivo - La bacteria 'Neisseria gonorrhoeae', causante de la gonorrea. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) recomienda la creación de cuatro nuevos Laboratorios de Referencia de la UE (LRUE) para la salud pública, de modo que presten apoyo científico especializado, refuercen la capacidad de diagnóstico y contribuyan a garantizar datos comparables y de alta calidad entre los países de la UE/EEE sobre algunas de las amenazas más importantes de las enfermedades infecciosas.

El ECDC propone un laboratorio para la 'Clostridioides difficile' que sigue siendo uno de los patógenos más comunes asociados a la atención sanitaria en Europa. Un EURL apoyaría diagnósticos armonizados y métodos modernos de tipificación molecular, esenciales para el seguimiento de brotes.

Por otro lado, para la gonorrea farmacorresistente que continúa aumentando en la UE/EEE. Un laboratorio europeo de referencia específico ayudaría a garantizar la eficacia del tratamiento mediante un mayor control de la resistencia a los antimicrobianos y también podría abordar otras ITS bacterianas.

En tercer lugar para la tuberculosis sigue siendo un problema persistente de salud pública, en particular las formas farmacorresistentes. "Un laboratorio de referencia para micobacterias ayudaría a los Estados miembros a mejorar el diagnóstico y la detección de cepas resistentes", afirma.

Y, finalmente, para las enfermedades bacterianas invasivas, como la meningitis, que causan cuadros graves y requieren una identificación rápida y precisa de los patógenos. En este caso, señala que un laboratorio europeo de referencia (EURL) específico apoyaría las iniciativas de vigilancia y respuesta a brotes en toda Europa.

"Todos estos patógenos siguen causando enfermedades importantes y una carga sanitaria considerable en Europa". Se espera que el fortalecimiento de la experiencia de laboratorio y la armonización de métodos en los Estados miembros mejore la detección de brotes; apoyar respuestas clínicas y de salud pública; y la vigilancia.

La recomendación del ECDC se basa en una evaluación científica actualizada y una amplia consulta con redes de enfermedades, autoridades nacionales de salud pública y otras partes interesadas. La propuesta informará a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea, responsable de la selección y designación de los LRUE en el marco del programa de trabajo UE4Salud .