El ECDC y la OMS renuevan su colaboración en el ámbito de la salud pública europea

La directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, con el director regional de la Oficina Regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, en la firma. - ECDC

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa han firmado este jueves una actualización de su memorando de entendimiento para renovar su colaboración en el ámbito de la seguridad y la salud pública europea.

Este acuerdo ha sido firmado por el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, y la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, en Estocolmo (Suecia) y busca reforzar la cooperación entre ambos organismos, que se extiende a lo largo de las dos últimas décadas.

El memorando de entendimiento recoge los cambios adoptados tras la pandemia de Covid-19, cuando el mandato del ECDC se reforzó significativamente en el contexto de la Unión Europea de la Salud, e integra la experiencia adquirida en el este contexto. Así, las áreas de cooperación incluyen la preparación, la información epidemiológica, la resistencia a los antimicrobianos y la vigilancia de enfermedades.

"En el contexto de los crecientes desafíos de salud pública, desde los brotes de enfermedades infecciosas hasta la resistencia a los antimicrobianos, la colaboración sostenida es fundamental. Ahora es el momento de encontrar nuevas maneras de trabajar juntos, evitar duplicaciones y aportar un verdadero valor añadido a los Estados miembros, en una era de profundos cambios y reformas", ha destacado Pamela Rendi-Wagner.

El ECDC y la OMS seguirán fortaleciendo y colaborando para garantizar la interoperabilidad técnica de sus sistemas de información y avanzar en la salud pública digital y la gestión de la infodemia. Para ambos organismos, estos aspectos son clave para que Europa pueda reforzar la confianza en la salud pública y garantizar una respuesta oportuna ante futuras emergencias sanitarias.

El compromiso alcanzado se basa a su vez en un acuerdo previo, firmado inicialmente en 2005 entre el ECDC y la OMS/Europa y revisado en 2011, con el objetivo de facilitar la cooperación técnica y el intercambio de información. A lo largo de los años, ambas organizaciones han colaborado en numerosas actividades, como informes anuales conjuntos de vigilancia, vigilancia de virus respiratorios e iniciativas de desarrollo de capacidades.