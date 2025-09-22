El ECDC ofrece herramientas para promover la aceptación y la adopción de la vacunación en la UE

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe de 'Herramientas y métodos para promover la aceptación y la adopción de la vacunación', con el objetivo de ofrecer a los países apoyo específico para atender a los grupos no vacunados o con un nivel insuficiente de vacunación.

Según ha informado el organismo europeo, este informe, publicado originalmente en inglés durante la Semana Europea de la Inmunización, el pasado abril, está disponible a partir de este lunes en todos los idiomas oficiales de la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE).

El documento brinda a los responsables políticos, las autoridades sanitarias y los gestores de programas de vacunación herramientas y métodos para recopilar y analizar datos sociales y conductuales que pueden ayudar a identificar las barreras y los factores que facilitan la vacunación y diseñar intervenciones personalizadas.

El informe incorpora los últimos enfoques de las ciencias sociales y del comportamiento, incluido el modelo de las 5 C de aceptación y adopción de la vacunación, que complementan los análisis de datos epidemiológicos y de cobertura de vacunación.

Entre otros recursos, incluye una herramienta de encuesta que puede utilizarse para recopilar datos sociales y de comportamiento, incluidas recomendaciones sobre cómo adaptar y utilizar la herramienta; una biblioteca de ejemplos de intervenciones previamente implementadas que busca servir de inspiración; y una descripción de cómo el marco de los '5 pasos para la aplicación de la ciencia del comportamiento' de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede apoyar la aplicación de estas herramientas y métodos.