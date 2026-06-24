El ECDC insta a la UE a reforzar su respuesta ante el primer caso importado de ébola, en Francia

Imagen de archivo de un trabajador médico en un centro de tratamiento de ébola de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC). - DANIEL BUUMA/MSF

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a reforzar su respuesta frente al brote de ébola, tras la notificación de un caso en Francia, el primero importado en Europa.

El organismo subraya que el riesgo de transmisión sostenida dentro de la UE/EEE es muy bajo siempre que se apliquen medidas eficaces para la detección temprana, el aislamiento y el tratamiento de los pacientes.

Para contribuir a mejorar la preparación durante el actual brote de ébola, el Centro ha elaborado una lista de verificación práctica para que las autoridades nacionales revisen los procedimientos internos y refuercen la preparación del sistema, con el objetivo de que puedan reaccionar con rapidez y eficacia en caso de necesidad.

De acuerdo con la reciente evaluación de riesgos del ECDC, los trabajadores de la salud y otras personas en contacto directo con pacientes o comunidades locales en las zonas afectadas tienen mayor probabilidad de exposición al virus. El ébola se transmite únicamente por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas o animales infectados (vivos o muertos). El virus no se propaga por el aire y, por lo general, no se transmite al toser o estornudar.

Asimismo, el ECDC ha recordado que ha elaborado varias guías técnicas sobre el brote actual de ébola, que incluyen directrices de evaluación de riesgos para apoyar a las autoridades de salud pública tras la identificación de un caso, recomendaciones sobre medidas de prevención y control de infecciones , y recursos y guías para laboratorios .

Por último, el Centro elogia las medidas adoptadas hasta el momento por las autoridades francesas y afirma que mantiene un contacto estrecho con ellas a medida que evoluciona la situación.