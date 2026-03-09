El ECDC y los CDC de África refuerzan su compromiso con la seguridad sanitaria mundial

Firma del Memorando de Entendimiento entre el ECDC y los CDC de África. - ECDC

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) han anunciado este lunes la firma de su primer Memorando de Entendimiento para fortalecer su compromiso conjunto en seguridad sanitaria mundial.

Este acuerdo ha sido suscrito por la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, y el director general de África CDC, Jean Kaseya, durante una visita de dos días de Addis Abeba (Etiopía) por parte de Rendi-Wagner y un equipo de expertos del ECDC.

"Este primer Memorando de Entendimiento entre el ECDC y los CDC de África representa un avance significativo para la seguridad sanitaria europea, africana y mundial. Unas alianzas sólidas y una estrecha cooperación son esenciales para abordar los desafíos sanitarios globales actuales y emergentes que enfrentamos conjuntamente. Nuestra seguridad sanitaria y nuestro progreso dependen mutuamente, y espero con interés una colaboración estrecha y fructífera con mis colegas de los CDC de África", ha destacado Rendi-Wagner.

El Memorando formaliza una década de colaboración entre ambas agencias, estableciendo un marco para avanzar en este trabajo conjunto en materia de vigilancia de enfermedades, evaluación de riesgos y preparación y respuesta ante emergencias, e incluirá acciones conjuntas en áreas como la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades prevenibles mediante vacunación y las amenazas sanitarias emergentes y reemergentes.

También apoyará la colaboración en materia de análisis de datos, modelización y previsión, capacidades de laboratorio, desarrollo de personal y capacitación en salud pública.

Jean Kaseya ha puesto en valor los aspectos contemplados en el acuerdo, al permitir fortalecer "las capacidades esenciales más importantes para la seguridad sanitaria". "Las enfermedades infecciosas no conocen fronteras, y nuestra respuesta debe estar igualmente interconectada", ha subrayado.

PROYECTO QUINQUENAL

El Memorando se basa en la exitosa culminación en abril de este año de un proyecto de colaboración quinquenal entre el CDC de África y el ECDC, financiado por la Comisión Europea. Este proyecto de desarrollo de capacidades y colaboración ha sentado una base sólida para la colaboración técnica en las áreas de preparación, vigilancia y desarrollo de la fuerza laboral.

El ECDC y los CDC de África colaborarán en una nueva acción de cinco años que comenzará en mayo de 2026, en el marco de la Iniciativa del Equipo Europa para combatir la resistencia a los antimicrobianos y fortalecer el enfoque de 'Una Salud' en África, en colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

A través del intercambio técnico continuo y la inteligencia epidémica coordinada, el ECDC y los CDC de África buscan reforzar la resiliencia de los sistemas de salud pública en ambos continentes y a nivel mundial.

Desde la ampliación de su mandato, el ECDC ha incrementado y fortalecido su colaboración con sus homólogos de todo el mundo. Hasta ahora, ha firmado acuerdos bilaterales con 16 países y mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con sus socios internacionales para abordar los desafíos actuales y emergentes de la salud mundial.