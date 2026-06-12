El doctor Óscar Castro es reelegido como presidente del Consejo General de Dentistas

Archivo - Imagen de archivo de Óscar Castro Reino. - CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Óscar Castro Reino continuará como presidente del Consejo General de Dentistas de España tras ser reelegido con 59 de los 67 votos emitidos por los Colegios Oficiales de Dentistas durante la Asamblea Ordinaria.

Según destaca el Consejo, en esta última legislatura se han llevado a cabo numerosas acciones, "siempre con los objetivos de situar a la profesión en la posición que le corresponde y mejorar la salud bucodental de la población".

En este contexto, recuerda que los presidentes de AEDE, SEDO, SECIB, SEPA, SEPES y SEOP han remitido al Ministerio de Sanidad las memorias de solicitud previstas en el Real Decreto 589/2022, que regula la creación de nuevos títulos de especialista y áreas de capacitación específica en Ciencias de la Salud.

"Este avance refleja el compromiso conjunto de las sociedades científicas, la Conferencia de Decanos de Odontología y toda la Organización Colegial con el desarrollo y reconocimiento de las especialidades odontológicas en España", añade el Consejo.

Asimismo, resalta la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas de España, con sede en Murcia, lo que considera un hito histórico para la profesión. Paralelamente, indica que ha intensificado su actividad institucional mediante reuniones con otros consejos sanitarios y asociaciones como ATA, así como a través de su participación en congresos sanitarios y jurídicos y en encuentros con representantes de la medicina y la farmacia para abordar cuestiones como la receta electrónica privada.

Para el Consejo, otro de los avances más relevantes de esta legislatura es la ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la cartera de servicios de Odontología del Sistema Nacional de Salud, dirigidas a los colectivos más vulnerables.

"Además, la proyección internacional de la Odontología española se ha visto reforzada gracias a diversas iniciativas impulsadas por el Consejo. Entre ellas destaca la aprobación de la propuesta para que el español sea aceptado como lengua oficial de la ERO", agrega.

RETOS PENDIENTES

A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, el Consejo afirma que el sector odontológico continúa afrontando "importantes desafíos". Entre ellos, la defensa de las competencias profesionales, la lucha contra el intrusismo y la plétora profesional así como la necesidad de impulsar una ley de publicidad sanitaria y lograr, al fin, la aprobación de las especialidades odontológicas.

Para afrontar estos retos, Castro apela a "la unidad y al respaldo de los colegios y juntas provinciales. Es importante de dejar a un lado las diferencias que dificultan el consenso y el avance común".