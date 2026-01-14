El doctor José Andrés Román Ivorra, nuevo director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología

Archivo - El doctor José Andrés Román Ivorra, nuevo director de la Unidad de Investigación. - LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Docencia del Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia y jefe de Servicio de Reumatología del mismo hospital, doctor José Andrés Román Ivorra, es el nuevo director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Román Ivorra tiene una gran experiencia en la parte asistencial y también en la docencia, ya que es profesor titular de Medicina de la Universidad de Valencia. De esta forma, seguirá impulsando la excelencia de la Unidad de Investigación (UI) de la SER, que se ha situado como uno de los grandes referentes para muchas sociedades nacionales e internacionales.

"La Reumatología española es poseedora de un gran talento, tal y como podemos observar en las comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, así como por el elevado número de publicaciones", ha expuesto. De cara al futuro, cree que cada vez se realizarán más colaboraciones internacionales con grandes grupos que les podrán dar "mayor visibilidad" para dimensionar la reumatología española "tal y como merece".

José Andrés Román Ivorra es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante en 1995 con su tesis '"Asociación a alelos de clase II del HLA en pacientes con artritis reumatoide' y especialista en Reumatología mediante el programa MIR en el Hospital General Universitario de Alicante entre los años 1986-1989.

En 1984, se diplomó en Medicina de Empresa y en 2001, en Gestión de Servicios Clínicos. En total, ha autorizado 70 trabajos de fin de grado, ha dirigido 13 tesis doctorales y obtuvo la beca de plan general de formación del personal investigador en la convocatoria de 1989.

Asimismo, ha participado en 8 proyectos de investigación financiados con ayudas de organismos públicos y en 96 ensayos clínicos como investigador principal. También ha colaborado en comunicaciones a congresos, 220 nacionales y 251 internacionales. Igualmente, ha impartido más de 200 charlas y ponencias y ha publicado más de 130 artículos en revistas y 49 capítulos de libros y monografías. Cuenta, a su vez, con la acreditación de tres sexenios de actividad investigadora por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Como nuevo director de la UI, el doctor Román Ivorra tendrá que impulsar proyectos de gran alcance, mejorar la comunicación de resultados y garantizar una mayor eficiencia de los proyectos promovidos.