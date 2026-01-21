El doctor Gonzalo Pascual, nombrado presidente de la Asociación Española de Bioseguridad

Imagen del doctor Gonzalo Pascual Álvarez. - ISCIII

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor Gonzalo Pascual Álvarez ha sido nombrado presidente de la Asociación Española de Bioseguridad Aebios, cargo que asume por segunda vez tras haberlo desempeñado entre 2011 y 2014, además de ser miembro fundador de la entidad, según ha informado el Instituto de Salud Carlos (ISCIII).

Gonzalo Pascual Álvarez es actualmente director técnico y responsable del Área de Bioseguridad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y titulado superior técnico especialista en Bioseguridad y Biocontención de Organismos Públicos de Investigación (OPI). Tiene un doctorado en Ciencias Veterinarias -defendió la primera tesis en España sobre bioseguridad-, además de un Máster en Microbiología y Parasitología.

Antes de su llegada al ISCIII, Gonzalo Pascual ocupó diversos cargos -jefaturas de la Unidad de Seguridad Biológica, del Servicio de Ingeniería y Gestión Técnica y del Servicio de Seguridad Biológica P3- de las Instalaciones de Contención Biológica de niveles 2, 3 y 3+ en el Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrarias y Alimentaria (INIA) del CSIC. También fue director técnico del Centro de Referencia para la Gestión del Riesgo Biológico en Laboratorio, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Actualmente también ocupa el cargo de vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Bioseguridad (BIOGib). Es miembro del Grupo de Trabajo de expertos para la elaboración de la Directriz de Riesgo Biológico en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, miembro del Grupo de Bioseguridad de la Asociación Española de Normalización (UNE) y del Comité Nacional Técnico CNT 171 de AENOR sobre Diseño y Validación de Laboratorios y Animalarios NCB3, Gestión y Formación en de Bioseguridad, y experto permanente de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB).