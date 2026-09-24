El doctor que denunció la "manipulación" de listas en el Ramón y Cajal se querella contra Matute por su "hostigamiento"

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Luis Martos, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que denunció la modificación de la prioridad de 57 pacientes en las listas de espera quirúrgicas del centro, emprenderá acciones legales con el apoyo del sindicato AMYTS contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por "el hostigamiento" que asegura haber sufrido tras denunciar la supuesta alteración de las listas de espera.

Así lo ha trasladado este jueves durante una concentración de apoyo celebrada a las puertas del hospital madrileño, donde ha anunciado la interposición de una querella al ser "víctima de una serie de acusaciones" que espera que "la justicia la resuelva de la misma manera que ha resuelto todo hasta ahora".

El doctor ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus compañeros y ha asegurado sentirse "abrumado" por las muestras de respaldo. "Quiero darle las gracias a todos y cada una de las personas que están aquí y por el apoyo que me están demostrando cuando paso por el hospital o por la calle. Es muy importante para mí y para mi familia", ha señalado.

"Creo que los médicos, los especialistas y las personas que trabajamos en sanidad tenemos una responsabilidad que no podemos ni eludir ni delegar", ha defendido, recordando que las leyes democráticas les reconocen "una independencia profesional y una autonomía médica y clínica" que, a su juicio, permite "denunciar a los gestores que lo hacen mal y al sistema cuando funciona mal".

QUERELLA CONTRA MATUTE

En cuando a la querella, el cirujano ha precisado que las acciones legales serán "tanto desde el punto de vista penal como civil" y que la primera de ellas se dirigirá contra la consejera de Sanidad.

Preguntado por los motivos de la acción penal, ha hecho referencia a unas declaraciones de la consejera en las que se le acusaba de haber modificado 57 historias clínicas y de haber cambiado pacientes de una categoría preferente a normal para, supuestamente, "trabajar menos".

"Eso es intolerable desde todos los puntos de vista", ha afirmado. A su juicio, estas afirmaciones se realizaron "sin pruebas" y ha distinguido entre las declaraciones realizadas en sede parlamentaria y las publicaciones posteriores. "Todos sabemos la inmunidad de la que disfrutan ellos en sede parlamentaria", ha señalado.

El doctor ha explicado que contará con el respaldo de Amyts, el sindicato médico, para emprender estas acciones. "Lo voy a hacer con el apoyo de Amyts, que es el sindicato", ha indicado, rechazando que se trate de una cuestión política.

PROBLEMA LABORAL

"Este no es un problema político, esto es un problema laboral, un problema de responsabilidad ciudadana y, por lo tanto, hay que llevarlo por los cauces laborales. Yo tengo que ir con mi sindicato", ha defendido.

Seguidamente, ha explicado que, aunque tuvo la posibilidad de recurrir a abogados particulares, decidió no hacerlo para evitar una posible politización del asunto. "He entendido que ese no era el camino, porque se iba a politizar. Iban a decir que si yo era de un lado o de otro. Y yo no soy de ningún lado", ha recalcado. "Soy un profesional responsable que no ha eludido ni ha delegado lo que tenía que hacer en un momento determinado", ha concluido.