Archivo - La "discriminación laboral" de técnicos sanitarios, denunciada por CSIF a Pedro Sánchez, Congreso y Defensor del Pueblo - SETSS - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que va a registrar este martes tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo, para denunciar la "discriminación laboral y profesional" de los técnicos sanitarios.

Según ha señalado, esta situación la sufren "los técnicos medios sanitarios y los técnicos superiores sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS)". "Estos grupos profesionales están encuadrados en una categoría profesional que no se corresponde con la función y asistencia que realizan diariamente, ni con su formación, como así está reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)", ha indicado.

Los técnicos medios y superiores sanitarios "son esenciales para el funcionamiento de la Sanidad Pública, con funciones de responsabilidad técnica y asistencial en todos los ámbitos asistenciales de la Sanidad: técnico en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), técnicos de Radiodiagnóstico, de Laboratorio, de Anatomía Patológica, entre otros", ha continuado CSIF.

Por ello, ha afirmado que acudirá, "en primer lugar", a la sede del Defensor del Pueblo "para que se dirija al Gobierno, Ministerios y Administraciones competentes con el fin de que lleven a cabo la reclasificación de los técnicos medios y superiores sanitarios para adecuarla a las funciones que realizan a diario y lo que marca el EBEP". Tras ello, se dirigirá a las formaciones de la Cámara Baja y, para finalizar, a Moncloa.

DISPOSICIONES NORMATIVAS "OBSOLETAS"

"Reclamamos que también se promuevan actuaciones dirigidas a garantizar la actualización normativa, funcional y competencial de estos colectivos profesionales, y que se requiera a las Administraciones sanitarias la adopción de medidas efectivas para mejorar sus condiciones laborales, retributivas y organizativas", han expuesto desde esta organización sindical, tras lo que han pedido "la actualización de las funciones, competencias y categorías profesionales de ambos colectivos, muchas de ellas reguladas todavía por disposiciones normativas obsoletas y alejadas de la realidad asistencial".

Junto a ello, ha solicitado "que se supervise el respeto y cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y adecuación profesional en el ámbito del empleo público sanitario, así como que se impulsen las actuaciones, recomendaciones o sugerencias necesarias para evitar la perpetuación de una situación de discriminación profesional y salarial que afecta a miles de trabajadores esenciales del SNS".

"La reclasificación profesional inmediata de los técnicos medios sanitarios al grupo C1, conforme a lo previsto en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)", es el reclamo que ha puesto de relieve CSIF y que realiza "desde hace años". También, ha demandado "la reclasificación de los técnicos superiores sanitarios en el Grupo B, conforme al mismo artículo, adecuando su encuadramiento profesional a las funciones que realizan".

A su juicio, "la evolución de las titulaciones, el incremento de las competencias asumidas, la complejidad de las funciones y la responsabilidad inherente a su actividad profesional deben tener reflejo en su clasificación, reconocimiento y condiciones laborales". "Si esta situación no se resuelve en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como así ha solicitado CSIF a Función Pública solicitando fondos, nos veremos abocados a incrementar la presión sindical para solventar esta injusta situación que no puede demorarse más en el tiempo", ha finalizado.