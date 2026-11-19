La Diputación de Cáceres posibilita que dos menores dominicanos sean operados en España - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos menores dominicanos con cardiopatías congénitas han recibido en España la atención sanitaria especializada que necesitaban para salvar sus vidas, gracias al Programa de Cooperación Internacional de la Fundación Carme Chacón, con el apoyo de la Diputación de Cáceres.

Abida, de 2 años, y Racniel, de 7, llegaron a Barcelona el pasado 3 de noviembre acompañados de sus madres y fueron intervenidos en el International CorAll Center del Hospital Universitari Dexeus.

rocedente de Villa Jaragua, en Neyba, Abida fue operada el 4 de noviembre, mientras que Racniel, de La Laguna Salada, en Mao, Valverde, fue intervenido el día 9. Ambos evolucionan favorablemente y se encuentran recuperándose satisfactoriamente, con el regreso a sus hogares en República Dominicana previsto para el próximo 29 de noviembre.

Esta actuación da continuidad a la colaboración que mantienen la Diputación de Cáceres y la Fundación Carme Chacón para facilitar el acceso a tratamientos médicos especializados a niños y niñas de entornos vulnerables, informa la institución provincial.

En octubre de 2024, la institución provincial destinó 35.162,81 euros a un proyecto de la Fundación que permitió intervenir en Barcelona a otras dos niñas dominicanas con cardiopatías congénitas.

Para el equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres, la cooperación internacional, tal como ha indicado su presidente, Miguel Ángel Morales, "constituye un compromiso irrenunciable, especialmente en un momento en el que hay quienes prefieren cerrar los ojos ante las necesidades ajenas, negar el sufrimiento y cuestionar la solidaridad".

De esta manera, ha añadido, "continuaremos empeñados en una cooperación que pone a las personas en el centro y que permite que niños y niñas que no pueden acceder a determinados tratamientos en sus países de origen tengan una oportunidad para seguir adelante".