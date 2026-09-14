Archivo - Dietistas nutricionistas clínicos sostienen que su incorporación en mayor número al SNS es una necesidad urgente - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RONSTIK - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Dietistas Nutricionistas Clínicos de España (ADNCE) ha celebrado una jornada dedicada a analizar la realidad de los profesionales, cita que han aprovechado sus representantes para pedir su incorporación en mayor número al Sistema Nacional de Salud (SNS), algo que es "una necesidad urgente para garantizar calidad asistencial".

El encuentro, desarrollado en colaboración con la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha servido para reivindicar el papel "esencial" de los dietistas nutricionistas clínicos. Sin embargo, los ponentes han señalado que "pese a su relevancia en la evolución de los pacientes", su presencia en el sistema sanitario "sigue siendo insuficiente".

"Esta situación contrasta con la evidencia disponible, que demuestra que la terapia nutricional mejora resultados, reduce complicaciones y contribuye a una atención más segura y eficiente", han asegurado, tras lo que han presentado el 'Proceso BioquímicoClínicoNutricional' (PBCNut), modelo de certificación de los profesionales que organiza y analiza de forma conjunta los datos bioquímicos, clínicos y nutricionales de cada paciente.

Según han afirmado, la metodología empleada "permite interpretar mejor la situación clínica, elegir la intervención nutricional más adecuada y evaluar sus resultados con criterios objetivos", enfoque con el que se "gana precisión y visibilidad dentro del sistema, favoreciendo su integración real en los equipos asistenciales".

ACTO CLÍNICO PRECISO Y VERIFICABLE

"Esta integración permite que el tratamiento nutricional deje de basarse en dietas genéricas y se convierta en un acto clínico preciso y verificable, con ventajas claras para todos los agentes del sistema", han continuado, para especificar que, de cara a los pacientes, ofrece una atención personalizada ajustada a la fisiopatología de su enfermedad, mayor seguridad clínica y tratamientos objetivos, evaluables en el tiempo.

Además, han indicado que para los dietistas nutricionistas y los equipos clínicos, aporta rigor científico en el razonamiento, lenguaje clínico común con el resto de especialidades y reducción de la variabilidad en diagnóstico y prescripción. Procesos homogéneos, calidad trazable y auditable, mejor planificación de recursos y registro de datos útiles para evaluar resultados en soporte nutricional son las ventajas para los hospitales.

Por último, los expertos han explicado que, para el SNS y las Administraciones, facilita mejorar el estado nutricional de los pacientes, repercutir positivamente en la respuesta a los tratamientos médicos y reducir tanto las complicaciones como las estancias hospitalarias; mientras que para las universidades, otorga un marco metodológico para actualizar planes de estudio y formar a futuros graduados con competencias clínicas estandarizadas desde el inicio de su carrera profesional.