La dieta vegetariana poco saludable, asociada a un mayor daño en el ADN del esperma

GIRONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat de Girona (UdG) ha revelado que seguir una dieta vegetariana poco saludable --rica en productos vegetales refinados y azucarados-- se asocia con más alteraciones en el ADN de los espermatozoides en hombres jóvenes sanos.

El trabajo, publicado en la revista 'Reproductive BioMedicine Online', es el primero que relaciona "de forma directa" los patrones alimenticios con la integridad de material genético del espermatozoide, informa la UdG en un comunicado de este jueves.

Los investigadores analizaron la calidad de la cromatina de los espermatozoides mediante pruebas de laboratorio reconocidas, y estudiaron los hábitos alimenticios de 200 voluntarios para determinar hasta qué punto seguían distintos tipos de dietas, como patrones vegetarianos saludables y no saludables, la dieta mediterránea o una dieta de tipo occidental.

RESULTADOS

Los resultados indican que cuanto más se ajusta una persona a un patrón de dieta vegetariana poco saludable, más alteraciones presenta el ADN de los espermatozoides.

Los hallazgos refuerzan trabajos anteriores del mismo grupo que ya habían mostrado que la dieta mediterránea y los patrones vegetales saludables se asocian con una mejor calidad seminal, mientras las dietas poco saludables tienden a dar peores resultados.

La calidad del material genético del espermatozoide es un indicador "clave" de la salud reproductiva, y complementa el seminograma tradicional: cuando el ADN está más dañado, puede reducirse la capacidad de concepción y aumentar el riesgo de problemas en el desarrollo del embrión.

Los resultados del estudio subrayan la importancia de comer bien, y evidencian que "no todas las dietas vegetarianas son iguales".