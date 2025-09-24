Diana Morant visita el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y se reúne con su nuevo director científico

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde se ha reunido con el que será su nuevo director científico, Raúl Rabadán. - MCIU

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este miércoles, Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde se ha reunido con su nuevo director científico, Raúl Rabadán.

Durante su visita, la ministra Morant ha querido poner en valor el trabajo que se desarrolla en el CNIO, el primer centro de investigación en cáncer de España y el segundo más importante de Europa, para hacer frente a esta enfermedad. "El Gobierno de España está plenamente comprometido en la investigación en cáncer y sabemos que la clave para vencerlo es la ciencia", ha subrayado.

Diana Morant también ha recordado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha destinado desde 2018, "cerca de 1.100 millones de euros a la investigación contra el cáncer", a través de sus tres principales organismos financiadores: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha captado un total de 44,4 millones de euros para desarrollar 177 proyectos competitivos nacionales e internacionales de investigación sobre esta enfermedad.