Archivo - Diana Morant recuerda en el 40º aniversario del ISCIII que se ha doblado su financiación, con "500 millones" anuales - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recordado en el 40º aniversario del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha aportado a esta institución "prácticamente el doble de recursos" ya que, "en solo siete años", se ha pasado "de 260 a 500 millones de euros anuales".

"Esto ha permitido que el Instituto haya aumentado un 38 por ciento la financiación biomédica en este tiempo, un incremento que ya mantiene sin la ayuda de los fondos europeos", ha declarado con motivo de su participación en una jornada conmemorativa de esta efeméride, que se suma a la de la aprobación, en 1986, de la Ley General de Sanidad, de la que emana el ISCIII. En la misma también han intervenido su directora general, Marina Pollán, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según ha señalado Morant, este incremento de la inversión se traduce en "centenares de investigadoras e investigadores más trabajando en más de 700 proyectos" para mejorar la salud y todo ello "solo con el aumento de financiación de la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud". "Hemos realizado una inversión histórica de más de 3.000 millones de euros en financiación directa al sistema de investigación biomédica", ha sostenido.

"La ciencia es política de Estado", por lo que "invertir en conocimiento es invertir en futuro", ha retomado, destacando también que la del Gobierno socialista es "la mayor inversión en I+D" realizada en España. En este punto, ha puesto de relieve también el trabajo en común que se está llevando a cabo con las comunidades autónomas, así como la colaboración público priva.

INVERTIR MÁS Y MEJOR

"No solo estamos invirtiendo más, estamos invirtiendo mejor en ciencia para la salud" para conectar "hospitales, centros de investigación y centros de salud en una Medicina más predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional", ha continuado, para destacar al respecto "instrumentos pioneros como 'IMPACT', que integra Medicina genómica, ciencia de datos y estudios poblacionales de cohorte, un modelo único de colaboración con las comunidades autónomas que permite anticipar enfermedades y mejorar diagnósticos".

En este contexto, ha puesto de manifiesto que el ISCIII ha trabajado estas cuatro décadas para "convertir la ciencia en salud y en vida y bienestar para las personas", al tiempo que ha afirmado que ha dejado "atrás" enfermedades "que creaban discapacidad y mataban", como "la poliomielitis". Además, ha repercutido en que España sea "uno de los países más longevos", ya que se han ganado "cerca de ocho años de vida", ha explicado, tras lo que ha puesto de relieve la mejora de la supervivencia experimentada "en cáncer de mama y leucemia".

Morant, que ha destacado el papel jugado por esta institución durante la pandemia, la DANA de Valencia y la erupción del volcán de La Palma, ha aseverado que España "es líder en ensayos clínicos en Europa y uno de los principales en el mundo, también en terapias avanzadas". A todo ello ha contribuido este Instituto, que es "una red de talento que recorre todo el país", y es que ha asegurado que este talento "ya no se marcha".

En la actualidad, hay "más de 30.000 profesionales investigando", ha continuado en este sentido, para agregar que la "esperanza" que genera el ISCIII tiene "rostro de mujer". Junto a ello, ha puesto en valor el hecho de que la Ley de Ciencia también cumple ahora 40 años, aunque cuenta con las reformas realizadas en 2011 y 2022, recordadas por la propia ministra.

MÓNICA GARCÍA LO DESTACA COMO GARANTÍA DE DERECHO A LA SALUD

"El ISCIII hace ese trabajo silencioso, el más fundamental", ha subrayado, por su parte, García, quien ha explicado que ha actuado para "garantizar el derecho a la salud e igualdad de oportunidades, apoyado en la ciencia y en el conocimiento". También, "ha sabido crecer, ampliando derechos, multiplicando esperanzas" bajo una "convicción de servicio público", ha asegurado.

La ministra de Sanidad ha destacado la investigación biomédica que lleva a cabo "desde centros de referencia". Los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) son un "gran instrumento de investigación", ha sostenido, para señalar que "la Acción Estratégica en Salud ha sido palanca para fortalecer la investigación en España".

Ante "el miedo, el ruido y la incertidumbre", ha enfatizado en la relevancia del ISCIII durante la pandemia y posteriormente ya que, "en tiempos de negacionismo, la ciencia es tabla de salvación". Además, ha explicado que "la buena ciencia no se hace en compartimentos estancos, se hace con equipos multidisciplinares", por lo que ha mostrado su agradecimiento, entre otros, a los investigadores.

LOS RETOS FUTUROS SON EL ENVEJECIMIENTO Y LA CRONICIDAD

No obstante, ha recordado que "ninguno de estos logros está garantizado para siempre". "Hemos visto lo que ocurre cuando se recorta y no se ve la ciencia como palanca de desarrollo", ha subrayado, al tiempo que ha declarado que hay que "mirar al futuro" ante "desafíos que exigen más ISCIII, más inversión, más ciencia, más salud y más Sanidad". Entre ellos, ha destacado "el envejecimiento y la cronicidad", y la necesidad de "más conocimiento" sobre materias como "las resistencias antimicrobianas" y la necesidad de integrar la Inteligencia Artificial (IA) "de forma ética".

Por último, Pollán ha apuntado que el ISCIII ha desempeñado un papel importante en "la construcción del conocimiento científico y sanitario", siendo "un modelo admirado en todo el mundo". "Es la semilla científica que ha contribuido a transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha enfatizado, tras lo que ha señalado que la investigación es "herramienta indispensable para dar respuesta a los problemas de salud".

La misión de este órgano ha sido "situar la ciencia como motor del sistema", ha proseguido, para añadir que "ha integrado la cultura científica en el núcleo asistencial". "Somos un interlocutor fiable y necesario, sin el cual el SNS perdería una parte esencial de su identidad", ha afirmado.