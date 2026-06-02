La detección temprana es clave para evitar la ceguera irreversible por edema macular diabético

Archivo - Edema macular. - STANLEY45/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fluido intrarretiniano debido al edema macular diabética (EMD) provoca un daño irreversible, y si no se actúa de forma temprana y eficaz, la visión perdida difícilmente se puede recuperar, por lo que la detección precoz es clave para prevenirlo, según el oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Fernández-Vigo, que ha participado en la reunión dentro del marco de 'Conexión READYT', una jornada científica celebrada en varias comunidades autónomas organizada por la biofarmacéutica AbbVie.

El EMD es la principal causa de ceguera en la población diabética y se produce por la acumulación de fluido en la mácula, una zona de la retina responsable de la visión central y de los detalles. El resultado es una pérdida progresiva de la agudeza visual que, si no se controla, puede desembocar en ceguera irreversible. Y, aunque el 80 por ciento de los casos de ceguera en España son evitables o susceptibles de tratamiento, la detección tardía sigue siendo uno de los "principales obstáculos para preservar la visión".

Esta patología, en muchos casos, pasa desapercibida hasta que el daño en la retina se vuelve irreversible. En este sentido, se calcula que el 20 por ciento de las personas con diabetes tipo 1 y el 25 por ciento con diabetes tipo 2 desarrollan EMD a lo largo de su vida.

Además, los casos de EMD en España podrían cuadruplicarse en España en menos de una década, de los 430.000 pacientes estimados en 2021, a los 1,6 millones en 2030. Por otro lado, el coste acumulado de esta patología para el sistema sociosanitario ascenderá a 19,8 mil millones de euros entre 2021 y 2030, con un coste medio por paciente de 13.659 euros al año.

LIMITACIÓN EN LA CAPACIDAD DE RECUPERAR LA VISIÓN

Durante esta jornada, los especialistas han subrayado que la presencia de fluido en la retina no es un hallazgo sin consecuencias, ya que su persistencia daña la estructura de la mácula y limita la capacidad de recuperar la visión, incluso cuando más adelante se logra controlar la enfermedad, debido a las secuelas. Por eso, la meta clínica es "alcanzar una mácula lo más seca posible y en el menor tiempo posible".

Sin embargo, lograr ese objetivo exige revisar de cerca la respuesta de cada paciente, identificar precozmente cuándo el tratamiento no resulta eficaz y ajustar la estrategia, un reto que choca con la realidad, ya que la oftalmología es la segunda especialidad con mayor lista de espera en España.

En este escenario, los expertos han debatido sobre alternativas terapéuticas para pacientes que no logran responder adecuadamente al tratamiento, y sobre la utilidad de individualizar el abordaje en función de la situación de cada paciente.

La jornada ha abordado también el cada vez mayor papel de la inteligencia artificial en la práctica clínica en esta especialidad. Los expertos han coincidido en que esta herramienta no reemplaza al oftalmólogo, sino que es "un aliado y amplía su capacidad de análisis", ya que permite procesar grandes volúmenes de información clínica de forma sistemática y objetiva, algo que resulta "especialmente valioso" en patologías tan complejas como las de la retina.

Entre las aplicaciones presentadas en la sesión se encuentran los algoritmos para optimizar el cribado del paciente diabético, los sistemas de análisis de pruebas de imagen y las soluciones que facilitan la estandarización de las pruebas diagnósticas en consulta. Todas ellas apuntan en la misma dirección: detectar antes, tratar mejor y medir resultados de forma más precisa.

"La visión es el sentido más valorado por las personas, y su pérdida no solo afecta la autonomía del paciente, sino que también impacta profundamente en su calidad de vida. El oftalmólogo juega un papel crucial en la toma de decisiones para preservar este sentido en nuestros pacientes", ha concluido el doctor Fernández-Vigo.