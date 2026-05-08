Derechos Sociales dice que cuentan con los protocolos del Covid para residencias y pide "tranquilidad" ante hantavirus

Archivo - Fachada de una residencia en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado, ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que se dirige a Tenerife, que cuentan con "los mecanismos de coordinación y protocolos de acción" ajustados para la pandemia de la Covid-19, durante la cual murieron casi 35.000 personas mayores en residencias; y, en cualquier caso, ha precisado que "las comunidades autónomas son las competentes" en relación a estos centros.

"El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mantiene comunicación continua con el Ministerio de Sanidad, que además está en coordinación constante con las CCAA que son las competentes en relación a las residencias y centros de día, y contamos con los mecanismos de coordinación y protocolos de acción que se desarrollaron y ajustaron durante el covid. Recalcamos el mensaje de tranquilidad ante la situación", han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Así se han pronunciado preguntados por si desde el Ministerio se está preparando algún protocolo o recomendaciones para la prevención y actuación en las residencias y centros de día, ante la crisis de hantavirus, y teniendo en cuenta los contagios que se produjeron en estos centros de personas vulnerables durante la pandemia de Covid-19.

Desde Derechos Sociales han insistido en que mantienen "comunicación continua con el Ministerio de Sanidad, que además está en coordinación constante con las CCAA, que son las competentes en relación a las residencias y centros de día" y, en cualquier caso, han recalcado "el mensaje de tranquilidad".