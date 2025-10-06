Derecho a Morir Dignamente elige a Loren Arseguet como su nueva presidenta

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha anunciado este lunes la elección de Loren Arseguet como nueva presidenta por un periodo de cuatro años, sucediendo así a Javier Velasco y convirtiéndose en la primera mujer que asume la presidencia de la asociación.

La asamblea federal de DMD aprobó este sábado la nueva ejecutiva de la asociación, que integran también el médico Fernando Marín, la empleada de banca Eva Camps, la jurista Elisa Casas y el periodista Antón García Ferreiro.

Hasta ahora, Arseguet ha sido la responsable de asuntos internacionales de la entidad, en la que participa activamente desde 2015. Nació en Castelsarrasin (Francia) en 1954, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de la Sorbona de París y reside en Madrid desde principios de los años 80.

"Soy una ciudadana profundamente comprometida y decidida a luchar por la libre disposición de la propia vida, un derecho humano todavía por conquistar, y a luchar contra el tabú de la muerte, este oscurantismo que hace sombrío el final de tantas personas", señaló el sábado tras su nombramiento.

Arseguet se asoció hace diez años a DMD motivada por "razones profundamente personales", como el suicidio violento de su padre cuando ella tenía 20 años y el posterior fallecimiento de familiares en "condiciones espantosas". "Tardé años en asumir esas vivencias, a ir más allá de las emociones para poder reflexionar serenamente sobre el final de la vida y la necesidad de poder decidir libremente al respecto, en condiciones no violentas", ha explicado la nueva presidenta de la asociación.

La renovada ejecutiva de DMD trabajará para "introducir en el debate social el tema de la autodeterminación al final de la vida como un derecho humano, sin condicionante clínico", al mismo tiempo que seguirá velando por la adecuada aplicación de la Ley de Eutanasia en toda España, ya que "cuatro años después de su aprobación sigue existiendo una preocupante desigualdad entre diferentes territorios".