Los dentistas dan un nuevo paso para la creación de especialidades odontológicas

Imagen de la Comisión de Especialidades. - ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las seis sociedades científicas que han propuesto la creación de especialidades odontológicas han enviado las memorias de solicitud al Ministerio de Sanidad, cumpliendo así uno de los pasos fundamentales que especifica el Real Decreto 589/2022, que regula la formación transversal, los procedimientos de creación de nuevos títulos de especialista y áreas de capacitación específica en Ciencias de la Salud en España.

"Es un paso trascendental que refleja perfectamente el compromiso de las sociedades científicas, la Conferencia de Decanos de Odontología y de toda la Organización Colegial con el futuro de la profesión", ha explicado el presidente del Consejo General, Óscar Castro Reino, quien ha presidido este viernes la reunión de la Comisión de Especialidades de la Organización Colegial de Dentistas de España.

De este modo, los odontólogos avanzan hacia el reconocimiento de seis especialidades: periodoncia, cirugía bucal, odontopediatría, ortodoncia y ortopedia dentofacial, prótesis estomatológica y endodoncia.

Este jueves, una delegación de la Comisión de Especialidades mantuvo un encuentro de carácter informativo con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, y su equipo, para trasladarles la importancia de agilizar la creación de las especialidades odontológicas conforme al marco establecido por el Real Decreto 589/2022 y una vez recabados los apoyos autonómicos necesarios.

Durante el encuentro, los representantes de la Organización Colegial pusieron en valor el respaldo institucional acumulado en los últimos meses, con el apoyo de nueve comunidades autónomas, que permite dar el siguiente paso del procedimiento: la presentación formal de las memorias de solicitud ante el Ministerio de Sanidad, que se ha producido este viernes.

Desde el Consejo General de Dentistas y la Conferencia de Decanos reiteran su apoyo a las sociedades científicas que han mostrado interés en promover especialidades odontológicas, que concretamente son: AEDE, SEDO, SECIB, SEPA, SEPES y SEOP. Además, recuerdan que el proceso normativo todavía contempla otro pasos, como la solicitud de informes y posteriormente el RD establece un máximo de 6 meses desde la presentación de la solicitud para resolver el procedimiento de creación.

PROGRAMAS FORMATIVOS Y DESPLIEGUE

El Consejo subraya que los programas formativos se elaboran en el marco del sistema de formación sanitaria especializada por la Comisión Nacional de la Especialidad, una vez creada la especialidad por norma. En las memorias se incluye una propuesta de programa como punto de partida, que después debe ser revisado y tramitado hasta su aprobación definitiva.

En este sentido, el Consejo señala que la creación de especialidades odontológicas debe entenderse como una herramienta de estandarización formativa, seguridad del paciente y reconocimiento profesional, y no exclusivamente vinculada al modelo de prestación pública.

"En España, la atención odontológica es mayoritariamente privada, y el desarrollo de especialidades se enmarca en un objetivo de organización profesional global y alineamiento con países europeos donde ya existen desde hace años, con modelos de cobertura pública diversos", resalta.

En relación con el desarrollo de las mismas, el Consejo apunta que, aunque el procedimiento administrativo contempla plazos tasados para una primera resolución, la implantación completa (norma, programas, acreditación y plazas) requiere fases posteriores. Un horizonte razonable para ver especialidades aprobadas y operativas suele situarse entre 24 y 36 meses, en función del consenso y la tramitación.