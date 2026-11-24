Imagen de recurso del cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ofreciendo declaraciones a los medios, en la sede de Más Madrid - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, ha reivindicado este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional que interprondrá el Gobierno de España contra la ley del concebido no nacido de la Comunidad de Madrid.

"Hay una tensión entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque en el Gobierno central no estamos de acuerdo con mandar a las mujeres a abortar fuera de ningún sitio", ha lanzado Delgado a los medios de comunicación en la sede de Más Madrid tras una reunión con docentes y educadoras infantiles. Era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que anunciaba esta mañana en sus redes sociales este recurso ante el TC, además de la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto.

Delgado, por su parte, ha subrayado que las mujeres tienen "todo el derecho" a tener satisfecho "su derecho a la interrupción libre del embarazo en cualquier punto de España".

El pasado de 7 de julio, la Comunidad de Madrid aprobaba la Ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia. La norma permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar.

En la práctica, contempla que pueda computarse para acceder a determinados beneficios y ayudas, especialmente los relacionados con las familias numerosas. También prevé beneficios fiscales autonómicos para las familias que tengan esa consideración.