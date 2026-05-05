Delegado del Gobierno pide tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana - CEDIDO POR DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero de lujo 'MV Hondius', que viaja por el Atlántico y en el que han fallecido tres personas por hantavirus, haga escala en la isla de Gran Canaria o Tenerife.

Pestana ha matizado, en declaraciones a los periodistas en un acto público, que Canarias y España "están preparados para estos temas", si bien es una decisión que adoptarán especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras mantener un encuentro a partir de las 13.30 horas de este martes, con responsables del Ministerio de Sanidad, Salud Pública del Ejecutivo canario y Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias.

De todas formas, expuso que si finalmente la OMS decide que viene a Canarias "es también porque hay un sistema de salud robusto capaz de afrontar ese reto", de ahí que incidió en la necesidad de tener tranquilidad.

A ello sumó que en el crucero viajan 14 españoles, con los que hay que tener un "vínculo especial, también al resto de seres humanos" que van a bordo, convencido de que la "OMS, el Ministerio --de Sanidad-- y Canarias tomarán la mejor decisión" para ese barco.

"Si nos toca asumir ese rol se asumirá con la confianza en un sistema público robusto, importante, que funciona, que ha tenido retos importantes que ha afrontado sin mayores problemas o con los mismos problemas que cualquier otro sistema de salud importante y avanzado del mundo", apuntilló.

Añadió que, además, Canarias es una zona que tiene la capacidad después de que los turistas puedan salir a sus distintos países, porque hay "conexiones prácticamente con toda Europa y con muchos más sitios".

Pestana apuntó también que ha mantenido contacto este lunes con el presidente canario, Fernando Clavijo, sobre las decisiones que se tomarán, "siempre bajo la guía de la OMS", agregando que "parece que el contagio no es tan fácil".

Además expuso que "es muy probable" que si los enfermos finalmente desembarcan en Cabo Verde y el barco viene hacia Canarias, ya llegue al archipiélago "con unas garantías de que es posible que no haya después ningún afectado".

Si bien se llevarán a cabo los protocolos y las exigencias que "se necesiten para poder afrontar ese reto con el mínimo riesgo o con ningún riesgo para la población" de Canarias.