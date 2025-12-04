La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas pide sacar adelante el Proyecto de Ley de Alcohol y Menores

Archivo - Imagen de archivo de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda Llull, ha pedido este jueves a diputados y senadores que pongan "todo su esfuerzo" para que el Proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas y de sus Efectos en las Personas Menores de Edad salga adelante, al considerar que puede disminuir la normalización sobre consumo de alcohol y aumentar la percepción del riesgo.

"El Proyecto de Ley se encuentra en presentación de enmiendas y (...) haremos todo lo posible para que el texto continúe con su tramitación hasta aprobarse definitivamente. Y en eso, señorías, os agradecería que también pudieran poner todo el esfuerzo para que esto salga a la luz y no se quede en el papel", ha declarado Sureda en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados.

Aunque ha subrayado que ya existe una regulación "excelente" y que "no se parte de cero" al haber comunidades autónomas que ya cuentan con leyes al respecto, ha considerado que falta un texto estatal como la del tabaco para prevenir el consumo en menores, así como su consumo intensivo e incluso retrasar la edad de inicio.

Sureda ha rescatado algunos datos de la encuesta Estudes, en la que se muestra que un 30 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años consigue el alcohol en su propia casa, mientras que un 40 por ciento lo compra en tiendas de barrio o en discotecas, y la mitad en bares, pubs y supermercados.

"En España, la disponibilidad de bebidas alcohólicas a precios relativamente bajos es la norma común en nuestro entorno, hay un trato fiscal poco orientado a la prevención, hay una alta densidad de puntos de venta de alcohol y horarios amplios que garantizan que el alcohol siempre esté accesible, la presión de la industria es muy alta, y se utilizan además diferentes estrategias para poder evadir la legislación que tenemos ahora", ha añadido.

Es por ello por lo que ha incidido en la importancia de aprobar este texto, que "se basa" en una normativa de protección a la infancia y apuesta por la participación de todos los actores en diversos sectores implicados y niveles de las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas; pero que también incluye prevención ambiental al regular la publicidad y proporcionar intervenciones a nivel familiar, sanitario y comunitario.

UNA INYECCIÓN DE CAPITAL "IMPORTANTE"

Por otro lado, Sureda ha afirmado que en 2025 han tenido una inyección de capital "importante" del Fondo de Bienes Decomisados, logrando remontar así la situación de 2023 y 2024, años en los que los ingresos disminuyeron.

"Durante el año 2023 y 2024 tuvimos una disminución de esos ingresos en el fondo, pero (...) ha remontado en este último año y hemos tenido una inyección de capital importante", ha agregado Sureda.

A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado continúan prorrogados y que la partida dedicada al Plan se ha manetnido "estable", ha subrayado la importancia de que estos sean aprobados para trabajar de forma "mucho más fácil" cada día.

"Ojalá salgan adelante (...) porque la verdad es que nos haría la vida mucho más fácil a la delegación, trabajaríamos de una manera mucho más amable", ha agregado.

EQUIPARAR LOS VAPEADORES CON EL TABACO

Durante su intervención, Sureda ha subrayado que es "fundamental" equiparar legalmente los vapeadores con los productos de tabaco tradicional, tal y como plantea el anteproyecto de la Ley del Tabaco, pues se trata de una "puerta de entrada" al consumo de cigarrillos.

Tras ello, ha expuesto que el consumo de los cigarros electrónicos está aumentando, especialmente entre la población joven, y ha cargado contra la industria tabaquera por alegar que permiten "reducir daños" con respecto al tabaco tradicional.