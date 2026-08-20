Una delegación del CGCOF se desplaza a Ceuta y muestra su apoyo a los farmacéuticos ante la crisis humanitaria - CGCOF

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, y su tesorera, Rita de la Plaza, se han desplazado a Ceuta para mostrar su apoyo a estos profesionales ante la crisis humanitaria existente en esta ciudad autónoma.

"En estos momentos, los farmacéuticos somos conscientes de que la magnitud de esta emergencia exige la colaboración de todos los agentes sanitarios", ha indicado el primero de ellos, quien ha añadido que, por ello, se ha ofrecido la colaboración de esta institución al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) "para contribuir a reforzar la respuesta sanitaria y social que la situación requiere".

De este modo, Aguilar y De la Plaza se han reunido con el presidente de la citada corporación ceutí, Mario de Miguel, y todos ellos han recorrido varias de las zonas que están soportando una mayor presión durante estos días, como la Playa del Trampolín y las naves del Tarajal. En esos emplazamientos, han conversado con miembros de ONG y han observado el trabajo de la Farmacia Príncipe Felipe, que está ubicada en el Barrio de El Príncipe.

Tras ello, han acudido a la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, donde han mantenido un encuentro con la consejera de Sanidad de esta ciudad autónoma, Nabila Benzina, y la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch. La primera de ellas ha aprovechado esta cita para subrayar "la respuesta ofrecida por las farmacias ceutíes desde el inicio de la crisis", y es que "todas ellas han permanecido abiertas y garantizando la atención sanitaria a la población".

La capacidad de estos profesionales para "responder y mantener el servicio ante situaciones especialmente complejas" ha sido puesta de relieve por Benzina, que ha protagonizado una reunión a la que ha continuado otra con miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y con los colegiados que han querido participar en ella. Así, se ha destacado la importante labor sanitaria y social desarrollada por las farmacias comunitarias, de las cuales ninguna ha sufrido agresiones ni robos y, por el contrario, han dado la asistencia necesaria.

"Los farmacéuticos comunitarios ceutíes han dado un paso al frente para garantizar el acceso y la continuidad de los tratamientos a toda la población", ha insistido Aguilar, que ha agregado que "su labor está siendo un ejemplo de profesionalidad, vocación y humanidad". Además, ha abordado la situación del suministro de medicamentos en Ceuta.

SIN PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Al respecto, ha declarado que, según los datos disponibles en el Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos (CisMED) que se dispensan en farmacia comunitaria, no se observa actualmente ningún patrón que indique la existencia de problemas generales de suministro derivados de la situación que atraviesa la ciudad, más allá de las incidencias puntuales que habitualmente gestionan las farmacias comunitarias.

Junto a ello, ha explicado que en agosto se está registrando entre un 30 y un 40 por ciento menos de incidencias comunicadas por las farmacias respecto a meses anteriores, aunque la situación vivida durante estos días en Ceuta podría haber influido en estas cifras como consecuencia de una menor salida de los ciudadanos de sus domicilios.

"Creo que ha sido como una prueba de estrés y la hemos superado perfectamente", ha enfatizado, por su parte, De Miguel, que ha sostenido que las oficinas de Farmacia y la distribución han funcionado. "El primer día sí que tuvieron algún problema con la furgoneta de reparto en alguna línea, en algún reparto, pero, quitando eso, todo ha funcionado perfectamente", ha insistido.

Tras señalar ambos que se mantiene, no obstante, una vigilancia constante al respecto, han informado de que sí se ha observado durante los últimos días un incremento puntual de la falta de algunas presentaciones de determinados antibióticos, especialmente fosfomicina y azitromicina. De cualquier forma, han apuntado que, por el momento, no se trata de una situación destacable y existen en el mercado otros medicamentos con el mismo principio activo y la misma vía de administración que permiten cubrir las necesidades terapéuticas.

Además, han aclarado que este incremento puntual no guarda relación con patologías como la sarna, la tuberculosis o el impétigo, sobre cuyo posible aumento se ha informado durante estos días, ya que ni la fosfomicina ni la azitromicina se emplean para el tratamiento de estas patologías.

Por último, y una vez apuntado por parte de De Miguel que las farmacias de Ceuta trabajan con "un almacén en la ciudad, pero que su almacén de referencia es Sevilla", por lo que "no ha habido problemas", ambos han reiterado la disposición de toda la profesión farmacéutica para colaborar con las autoridades sanitarias y sociales en las medidas que puedan resultar necesarias. De hecho, esta delegación ha mantenido una última cita con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, en el helipuerto de la localidad debido a la falta de disponibilidad del mandatario a tenor de las circunstancias actuales.