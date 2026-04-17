El Defensor del Paciente pide al Fiscal General del Estado una auditoria de las listas de espera del SNS

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación el Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, una auditoria "integral y pública" de los datos de las listas de espera de las comunidades autónomas en el Sistema Nacional de Salud, al entender que "se vulneran derechos fundamentales", concretamente el derecho a la protección de la salud.

"Entendemos que la Fiscalía puede actuar de oficio o a instancia de parte cuando hay indicios de: Delito de denegación de auxilio sanitario si las demoras son graves y hay daño añadido por esas listas de espera; delito de lesiones o homicidio imprudente por retrasos injustificados; prevaricación administrativa, si hay órdenes de no derivar o maquillar listas; y vulneración del derecho a la salud del art. 43 CE + art. 14 CE de igualdad, porque las listas no son iguales en todas las CCAA", argumenta.

Considera que "miles y miles de ciudadanos ven agravadas sus patologías en el 100% o fallecen esperando una prueba diagnóstica o intervención"; además recuerda que "los tiempos de espera para una misma patología varían brutalmente entre CCAA", cuando "un cáncer no entiende de códigos postales".

Acusa a algunas CCAA de maquillar los datos ya que son "dispares, sin control externo sin olvidar las patologías o servicios que no les interesa reflejar". "Hay sospechas fundadas de que se "paran los contadores" derivando a pacientes, excluyéndolos temporalmente o no registrando a todos para que no figuren o aplazar incluso a pie de quirófano", advierte.

Además, la asociación que preside Carmen Flores afirma que "se está cometiendo una ilegalidad masiva al someter a los pacientes a esperas que causan muerte y daño evitable", y, por este motivo, pide tiempos reales de espera por patología y CCAA; número de pacientes fallecidos estando en lista de espera en los últimos 5 años; número de pacientes que empeoran gravemente durante la espera; criterios de inclusión/exclusión de pacientes en las listas oficiales, y si los sistemas informáticos permiten "resetear" o parar el contador de espera.