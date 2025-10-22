'El Defensor del Paciente' reclama al Gobierno ayudas para pacientes dependientes de cáncer o EM, no solo para la ELA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra de Sanidad, Mónica García, ayudas para todos los pacientes en situación de dependencia, como pueden ser aquellos con cáncer irreversible, enfermos de Alzheimer o esclerosis múltiple (EM), no solo para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Aunque se felicitan por la ayuda a estos pacientes, que recibirán hasta 10.000 euros al mes para una atención 24 horas, les parece "discriminatoria" con respecto a patologías como cáncer irreversible, Alzheimer, esclerosis múltiple "con pensiones muy por debajo, las familias no tienen para que cubra residencias o ayudas de terceros".

Así, se pregunta si "las leyes no deben ser igual para todos". "Nos llama la atención de forma negativa, que los que no se buscan una enfermedad que acabara con agravamiento gradual y que irremediablemente tendrá necesidad de ayudas, y que estas no sean iguales para todos", afirma Flores, quien pide que "nadie sea discriminado".

uedamos a su entera disposición , con la confianza que ponemos en su buen criterio en el sentido de la justicia en lo que le exponemos